Врио главы Кургана Анастасия Аргышева не поехала на форум, так как была занята работой в мэрии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева не стала участвовать во Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Москве и куда отправились руководители районов и округов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Кургана.

«Временно исполняющий полномочий главы города Кургана Анастасия Аргышева остается на рабочем месте и занимается решением рабочих вопросов», — объяснили в мэрии. По словам источников, связанных с муниципальными властями, Аргышева сейчас занята тем, что разбирается в делах, которые передала ей бывший руководитель Елена Ситникова. Поэтому они считают логичным ее отсутствие на форуме.

На форум приехали большинство руководителей муниципалитетов Курганской области. Делегацию региона возглавляет и. о. первого заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора Андрей Алексеев. В форуме будут участвовать около 7,5 тысячи чиновников из 89 регионов. Они, в том числе, посетят панельные дискуссии, круглые столы и стратегические сессии. Также в рамках форума пройдет вручение Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Аргышева временно исполняет обязанности главы Кургана с 11 января. Днем ранее об отставке объявила Елена Ситникова, которая руководила городом.