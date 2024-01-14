В ямальском райцентре Мужи добровольцы готовят груз для бойцов СВО

В Шурышкарском районе ЯНАО волонтеры завершают формирование полезного груза для военнослужащих, который планируют отправить в зону спецоперации в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
«В „Добро.Центре“ Шурышкарского района кипит работа. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают сухой душ и окопные свечи. Все это с ближайшей партией гуманитарного груза ребята отправят в зону СВО», — сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района в официальном telegram-канале.
Центр помощи военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, открылся в Мужах незадолго до Нового года. За короткое время добровольцы изготовили большое количество полезного груза. Принять участие в работе волонтерского центра могут все желающие.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Красноселькупского района ЯНАО изготовили десятки метров маскировочного полотна, связали теплые вещи для бойцов СВО. Помимо этого, были собраны значительные денежные средства для покупки необходимого оборудования.
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