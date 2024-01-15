Избежавший колонии челябинский экс-депутат Смирнов дал первые комментарии после приговора

Челябинский экс-депутат Смирнов заявил, что не пришел в себя после приговора

Михаил Смирнов (справа) еще не осознал условный приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях

Бывший депутат Центрального райсовета Челябинска Михаил Смирнов, проходивший по уголовному делу о мошенничестве и коррупции с бывшим первым замминистра экономического развития области Антоном Бахаевым и приговоренный к условному сроку по обвинениям, дал первые комментарии после оглашения вердикта суда. По его словам, он до сих пор не осознал приговор.

«Еще не пришел в себя. Я даже не понял ничего вообще еще пока. Сейчас бумагами занимаемся», — сообщил Смирнов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

По его словам, дальнейший шаг пока неясен. Для начала надо получить мотивировочную часть решения суда. После того как адвокат изучит бумаги, Смирнов с ним встретится. Вместе они будут думать над дальнейшими решениями, а именно — подавать апелляционную жалобу на решение или нет.

Смирнова и Бахаева задержали еще в 2018 году. Их обвинили в мошенничестве при подготовке к российско-казахстанскому форуму, прошедшему в Челябинске в 2017 году. По версии следствия, они обманным путем похитили из бюджета около 4 млн рублей. В ходе следствия сумма ущерба увеличилась до 33 млн рублей. Плюсом к этому у силовиков появилась информация, что Смирнов, занимая пост директора фирмы «Элефант», дал взятку Бахаеву.

В марте 2020 года Бахаеву и Смирнову должны были огласить приговор. Однако судья Александр Табаков заявил о самоотводе. Причиной стала якобы обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Судебный процесс начали заново в другом составе. По его итогам 15 января текущего года Бахаев получил наказание в виде четырех лет колонии строгого режима, Смирнов — шесть лет условного лишения свободы.