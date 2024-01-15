Пермский бизнесмен уличил тюменское правительство в нарушении закона

Тюменское управление ФАС проверяет закупку кондиционеров, которую проводит управление государственных закупок Тюменской области. Один из участников закупки считает, что тюменское правительство нарушает федеральный закон о торгах, гласит сообщение в ЕИС «Закупки».
«Зарегистрирована жалоба к закупке № 0167200003423009790. Автор жалобы — ИП Шлейко Людмила Григорьевна, ИП зарегистрирован в Пермском крае. В настоящий момент проведение закупки приостановлено, жалоба рассматривается в УФАС по Тюменской области», — говорится в сообщении.
Документы, приложенные к закупке, гласят, что объектом закупки должен стать 21 кондиционер для установки в административных зданиях. Одно из требований закупки — личное присутствие представителя поставщика при приеме поставляемого товара заказчиком. Однако в жалобе ИП Шлейко сообщает, что присутствие представителя поставщика, согласно 44 ФЗ, является правом, а не обязанностью участника закупки. То есть, по мнению автора жалобы, такое требование сужает круг поставщиков до тех компаний, которые работают в Тюменской области.
URA.RU направило запрос в управление госзакупок Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что из-за жалобы в ФАС в Тюмени не могут закупить важный онкопрепарат
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