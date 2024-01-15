Пермский бизнесмен уличил тюменское правительство в нарушении закона

УФАС Тюменской области проверяет правительственную закупку кондиционеров

15 января 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Поставщик пожаловался в ФАС на закупку кондиционеров, которую проводит управление госзакупок Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское управление ФАС проверяет закупку кондиционеров, которую проводит управление государственных закупок Тюменской области. Один из участников закупки считает, что тюменское правительство нарушает федеральный закон о торгах, гласит сообщение в ЕИС «Закупки». «Зарегистрирована жалоба к закупке № 0167200003423009790. Автор жалобы — ИП Шлейко Людмила Григорьевна, ИП зарегистрирован в Пермском крае. В настоящий момент проведение закупки приостановлено, жалоба рассматривается в УФАС по Тюменской области», — говорится в сообщении. Документы, приложенные к закупке, гласят, что объектом закупки должен стать 21 кондиционер для установки в административных зданиях. Одно из требований закупки — личное присутствие представителя поставщика при приеме поставляемого товара заказчиком. Однако в жалобе ИП Шлейко сообщает, что присутствие представителя поставщика, согласно 44 ФЗ, является правом, а не обязанностью участника закупки. То есть, по мнению автора жалобы, такое требование сужает круг поставщиков до тех компаний, которые работают в Тюменской области. URA.RU направило запрос в управление госзакупок Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что из-за жалобы в ФАС в Тюмени не могут закупить важный онкопрепарат Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменское управление ФАС проверяет закупку кондиционеров, которую проводит управление государственных закупок Тюменской области. Один из участников закупки считает, что тюменское правительство нарушает федеральный закон о торгах, гласит сообщение в ЕИС «Закупки». «Зарегистрирована жалоба к закупке № 0167200003423009790. Автор жалобы — ИП Шлейко Людмила Григорьевна, ИП зарегистрирован в Пермском крае. В настоящий момент проведение закупки приостановлено, жалоба рассматривается в УФАС по Тюменской области», — говорится в сообщении. Документы, приложенные к закупке, гласят, что объектом закупки должен стать 21 кондиционер для установки в административных зданиях. Одно из требований закупки — личное присутствие представителя поставщика при приеме поставляемого товара заказчиком. Однако в жалобе ИП Шлейко сообщает, что присутствие представителя поставщика, согласно 44 ФЗ, является правом, а не обязанностью участника закупки. То есть, по мнению автора жалобы, такое требование сужает круг поставщиков до тех компаний, которые работают в Тюменской области. URA.RU направило запрос в управление госзакупок Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что из-за жалобы в ФАС в Тюмени не могут закупить важный онкопрепарат