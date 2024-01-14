В Свердловской области подскочила стоимость яиц и огурцов

15 января 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

В первую неделю 2024 года в Свердловской области снова подскочила стоимость яиц Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области за последнюю неделю снова подорожали яйца — до 123,5 рубля за десяток. Килограмм огурцов также стал дороже — 210,15 рубля. При этом стоимость вареной колбасы уменьшилась с 535,57 до 529,94 рубля за килограмм. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Свердловскстата. По информации на 9 января, в Свердловской области увеличилась средняя цена за килограмм таких продуктов, как помидоры — 245,81 рубля, яблоки — 132,87 рубля, лук репчатый — 31,14 рубля, капуста белокочанная — 30,35 рубля, картофель — 25,99 рубля. Однако за первую неделю 2024 года уменьшилась средняя стоимость килограмма свеклы — до 33,2 рубля. Сосиски и сардельки снизились в цене до 522,54 рубля за килограмм, макароны из пшеницы стоят теперь 126,74 рубля.



Впервые стоимость яиц сильно выросла в конце ноября 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Замгубернатора Алексей Шмыков заявил, что цены на продукты выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, из-за подорожания комбикорма, увеличения транспортных расходов и повышения зарплат работникам на предприятиях. 11 января Шмыков отправился проверить наличие и стоимость куриных яиц. В сети магазинов птицефабрики «Свердловской» чиновник нашел яйца по 70 рублей за десяток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области за последнюю неделю снова подорожали яйца — до 123,5 рубля за десяток. Килограмм огурцов также стал дороже — 210,15 рубля. При этом стоимость вареной колбасы уменьшилась с 535,57 до 529,94 рубля за килограмм. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Свердловскстата. По информации на 9 января, в Свердловской области увеличилась средняя цена за килограмм таких продуктов, как помидоры — 245,81 рубля, яблоки — 132,87 рубля, лук репчатый — 31,14 рубля, капуста белокочанная — 30,35 рубля, картофель — 25,99 рубля. Однако за первую неделю 2024 года уменьшилась средняя стоимость килограмма свеклы — до 33,2 рубля. Сосиски и сардельки снизились в цене до 522,54 рубля за килограмм, макароны из пшеницы стоят теперь 126,74 рубля. Впервые стоимость яиц сильно выросла в конце ноября 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Замгубернатора Алексей Шмыков заявил, что цены на продукты выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, из-за подорожания комбикорма, увеличения транспортных расходов и повышения зарплат работникам на предприятиях. 11 января Шмыков отправился проверить наличие и стоимость куриных яиц. В сети магазинов птицефабрики «Свердловской» чиновник нашел яйца по 70 рублей за десяток.