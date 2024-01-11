Свердловский замгубернатора нашел в магазинах яйца по 70 рублей

11 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Проблема с ценами на яйца началась в Свердловской области в конце 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков прошелся по магазинам птицефабрики «Свердловской». В одном из них он нашел куриные яйца, которые можно купить за 70 рублей. Об этом он сообщил в telegram-канале. «Вновь проверил наличие и стоимость мяса птицы и куриного яйца на полках магазинов города. В этот раз — в фирменном магазине птицефабрике „Свердловской“. В сети магазинов „Птица“ куриное яйцо первой категории можно купить за 70 рублей, а кг мяса птицы стоит 205 рублей», — написал Шмыков в Telegram. Впервые стоимость на яйца сильно выросла в конце ноября. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. А Шмыков заявил, что цены на продукты выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, подорожанием комбикорма, увеличение транспортных расходов и повышение зарплат работникам на предприятиях. После этого он пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024-го. URA.RU рассказывало, где в Екатеринбурге можно купить дешевые яйца. Мясо курицы пропало с полок магазинов Екатеринбурге в начале года. Отсутствие продукции заметили в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». В X5 Group заявляли, что проблема носит локальный характер. 10 января продукция вернулась на прилавки магазинов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков прошелся по магазинам птицефабрики «Свердловской». В одном из них он нашел куриные яйца, которые можно купить за 70 рублей. Об этом он сообщил в telegram-канале. «Вновь проверил наличие и стоимость мяса птицы и куриного яйца на полках магазинов города. В этот раз — в фирменном магазине птицефабрике „Свердловской“. В сети магазинов „Птица“ куриное яйцо первой категории можно купить за 70 рублей, а кг мяса птицы стоит 205 рублей», — написал Шмыков в Telegram. Впервые стоимость на яйца сильно выросла в конце ноября. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. А Шмыков заявил, что цены на продукты выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, подорожанием комбикорма, увеличение транспортных расходов и повышение зарплат работникам на предприятиях. После этого он пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024-го. URA.RU рассказывало, где в Екатеринбурге можно купить дешевые яйца. Мясо курицы пропало с полок магазинов Екатеринбурге в начале года. Отсутствие продукции заметили в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». В X5 Group заявляли, что проблема носит локальный характер. 10 января продукция вернулась на прилавки магазинов.