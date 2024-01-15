В Тюмени задержали трех крупных наркокурьеров

Полиция Тюмени изъяла крупную партию запрещенных веществ у трех наркокурьеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Тюмени задержала 21-летнего молодого человека, подозреваемого в продаже наркотических веществ. В ходе расследования стражи правопорядка задержали двух его сообщников: 22-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. По версии следствия они на протяжении нескольких месяцев являлись оптовыми наркокурьерами, сообщает УМВД России по Тюменской области.

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали в арендуемой квартире в региональном центре местного жителя 2002 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. <…> По версии полиции, на протяжении нескольких месяцев он являлся оптовым наркокурьером. <…> В тот же день в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка вышли на след и задержали двоих сообщников подозреваемого», — написано на сайте ведомства.

В арендуемой квартире у 21-летнего парня полиция изъяла 27 свертков с синтетическим наркотиком, а на постоянном месте жительства нашла еще 500 граммов порошкообразного вещества. Также найдено 50 граммов аналогичного вещества у девушки и четыре свертка у 22-летнего мужчины. Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а девушке — домашний арест. Расследование продолжается.

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