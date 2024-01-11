В тюменском СНТ организовали нарколабораторию

12 января 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

За два дня тюменцы успели изготовить около 160 граммов наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени в СНТ «Подмосковье» шесть жителей организовали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Тюменцев осудили в сумме на 66 лет. «В суде установлено, что в январе 2022 года подсудимые, вступив посредством сети „Интернет“ в сговор с неустановленными лицами, производили наркотики с целью их последующего незаконного сбыта. Для этого они арендовали дом в садовом товариществе „Подмосковье“, получили от соучастников детальные инструкции, приобрели необходимые оборудование и ингредиенты», — рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что за два дня они успели изготовить около 160 граммов наркотиков. Тюменцы планировали оборудовать тайники с запрещенными веществами. Но 31 мая их деятельность пресекли. Суд назначил двум женщинам по 10 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии, четырем мужчинам — по 11, 12 лет 8 месяцев в колонии строгого режима.

В Тюмени в СНТ «Подмосковье» шесть жителей организовали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Тюменцев осудили в сумме на 66 лет. «В суде установлено, что в январе 2022 года подсудимые, вступив посредством сети „Интернет“ в сговор с неустановленными лицами, производили наркотики с целью их последующего незаконного сбыта. Для этого они арендовали дом в садовом товариществе „Подмосковье“, получили от соучастников детальные инструкции, приобрели необходимые оборудование и ингредиенты», — рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что за два дня они успели изготовить около 160 граммов наркотиков. Тюменцы планировали оборудовать тайники с запрещенными веществами. Но 31 мая их деятельность пресекли. Суд назначил двум женщинам по 10 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии, четырем мужчинам — по 11, 12 лет 8 месяцев в колонии строгого режима.