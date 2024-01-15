Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки беспилотников

16 января 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Режим ЧС в Воронеже введет из-за атаки беспилотников, отметил Вадим Кстенин Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр города Вадим Кстенин. «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — написал он в telegram-канале. Кстенин уточнил, что в пострадавшем от удара доме необходимо менять окна. Известно, что жителей дома эвакуировали. Атака беспилотников на Воронеж произошла в ночь на 16 января. ПВО успешно отразили атаку. Произошло возгорание в одном из домов. По словам местных жителей, прозвучало от пяти до девяти громких хлопков.

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр города Вадим Кстенин. «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — написал он в telegram-канале. Кстенин уточнил, что в пострадавшем от удара доме необходимо менять окна. Известно, что жителей дома эвакуировали. Атака беспилотников на Воронеж произошла в ночь на 16 января. ПВО успешно отразили атаку. Произошло возгорание в одном из домов. По словам местных жителей, прозвучало от пяти до девяти громких хлопков.