15 января 2024

Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки беспилотников

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Режим ЧС в Воронеже введет из-за атаки беспилотников, отметил Вадим Кстенин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр города Вадим Кстенин.

«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — написал он в telegram-канале. Кстенин уточнил, что в пострадавшем от удара доме необходимо менять окна. Известно, что жителей дома эвакуировали.

Атака беспилотников на Воронеж произошла в ночь на 16 января. ПВО успешно отразили атаку. Произошло возгорание в одном из домов. По словам местных жителей, прозвучало от пяти до девяти громких хлопков.

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В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр города Вадим Кстенин. «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — написал он в telegram-канале. Кстенин уточнил, что в пострадавшем от удара доме необходимо менять окна. Известно, что жителей дома эвакуировали. Атака беспилотников на Воронеж произошла в ночь на 16 января. ПВО успешно отразили атаку. Произошло возгорание в одном из домов. По словам местных жителей, прозвучало от пяти до девяти громких хлопков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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