В ЯНАО школьникам отменили уроки из-за аномальных морозов

Школьники ЯНАО не пойдут на уроки из-за 40-градусных морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьники Салехарда (ЯНАО) не пойдут на уроки 16 января из-за аномальных морозов. Отменены занятия с 1-го по 11-й класс первой и второй смены, написали в «Салехард онлайн».

«Отмена занятий школьников первой смены: 1-11 класс. Отмена занятий школьников второй смены: 1-11 класс. Погода -42 градуса», — написано в их telegram-канале.

Также в школу не пойдут дети, поживающие в городах: Губкинский (1-6 классы), Лабытнанги (1-11 классы), Надым (1-11 классы), Новый Уренгой (1-11 классы), Тарко-Сале (1-7 классы). В Ноябрьске и Муравленко температурные условия не превышают пороговых для объявления актировочных дней.