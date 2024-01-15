15 января 2024

В ЯНАО школьникам отменили уроки из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, холод, зима, иней, погода, климат, мороз, похолодание
Школьники ЯНАО не пойдут на уроки из-за 40-градусных морозов Фото:

Школьники Салехарда (ЯНАО) не пойдут на уроки 16 января из-за аномальных морозов. Отменены занятия с 1-го по 11-й класс первой и второй смены, написали в «Салехард онлайн».

«Отмена занятий школьников первой смены: 1-11 класс. Отмена занятий школьников второй смены: 1-11 класс. Погода -42 градуса», — написано в их telegram-канале.

Также в школу не пойдут дети, поживающие в городах: Губкинский (1-6 классы), Лабытнанги (1-11 классы), Надым (1-11 классы), Новый Уренгой (1-11 классы), Тарко-Сале (1-7 классы). В Ноябрьске и Муравленко температурные условия не превышают пороговых для объявления актировочных дней.

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Школьники Салехарда (ЯНАО) не пойдут на уроки 16 января из-за аномальных морозов. Отменены занятия с 1-го по 11-й класс первой и второй смены, написали в «Салехард онлайн». «Отмена занятий школьников первой смены: 1-11 класс. Отмена занятий школьников второй смены: 1-11 класс. Погода -42 градуса», — написано в их telegram-канале. Также в школу не пойдут дети, поживающие в городах: Губкинский (1-6 классы), Лабытнанги (1-11 классы), Надым (1-11 классы), Новый Уренгой (1-11 классы), Тарко-Сале (1-7 классы). В Ноябрьске и Муравленко температурные условия не превышают пороговых для объявления актировочных дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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