Тело погибшей россиянки в Турции отправили в Москву

16 января 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

В РФ проведут повторное вскрытие, пишет Sabah Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Тело погибшей россиянки в Турции Надежды Ярыгиной было доставлено в Россию для проведения повторного вскрытия и проведения похорон. Об этом сообщает издание Sabah. «Тело Ярыгиной отправили в Россию», — говорится в материале издания. Там добавили, что в РФ проведут повторное вскрытие и похороны. Турецкая сторона, в свою очередь, завершила медицинские экспертизы, но не раскрыла подробности результатов вскрытия. 12 января российская туристка Надежда Ярыгина была найдена мертвой в турецком городе Кемер. Рядом с телом Ярыгиной были обнаружены пустые упаковки снотворного и алкогольные бутылки. Правоохранительные органы Анталии начали расследование этого случая. Появившаяся информация о том, что россиянку убил местный гид, оказалась искаженной, считает волонтер Анастасия, которая помогала в поисках тела. Она рассказала, что Надежда познакомилась с гидом на вилле, где он проживал со своими родителями. Гид впоследствии также присоединился к поискам и активно помогал спасателям, передает Life .

Тело погибшей россиянки в Турции Надежды Ярыгиной было доставлено в Россию для проведения повторного вскрытия и проведения похорон. Об этом сообщает издание Sabah. «Тело Ярыгиной отправили в Россию», — говорится в материале издания. Там добавили, что в РФ проведут повторное вскрытие и похороны. Турецкая сторона, в свою очередь, завершила медицинские экспертизы, но не раскрыла подробности результатов вскрытия. 12 января российская туристка Надежда Ярыгина была найдена мертвой в турецком городе Кемер. Рядом с телом Ярыгиной были обнаружены пустые упаковки снотворного и алкогольные бутылки. Правоохранительные органы Анталии начали расследование этого случая. Появившаяся информация о том, что россиянку убил местный гид, оказалась искаженной, считает волонтер Анастасия, которая помогала в поисках тела. Она рассказала, что Надежда познакомилась с гидом на вилле, где он проживал со своими родителями. Гид впоследствии также присоединился к поискам и активно помогал спасателям, передает Life.