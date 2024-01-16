Тело погибшей россиянки в Турции отправили в Москву

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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76, самолет
В РФ проведут повторное вскрытие, пишет Sabah Фото:

Тело погибшей россиянки в Турции Надежды Ярыгиной было доставлено в Россию для проведения повторного вскрытия и проведения похорон. Об этом сообщает издание Sabah.

«Тело Ярыгиной отправили в Россию», — говорится в материале издания. Там добавили, что в РФ проведут повторное вскрытие и похороны. Турецкая сторона, в свою очередь, завершила медицинские экспертизы, но не раскрыла подробности результатов вскрытия.

12 января российская туристка Надежда Ярыгина была найдена мертвой в турецком городе Кемер. Рядом с телом Ярыгиной были обнаружены пустые упаковки снотворного и алкогольные бутылки. Правоохранительные органы Анталии начали расследование этого случая. Появившаяся информация о том, что россиянку убил местный гид, оказалась искаженной, считает волонтер Анастасия, которая помогала в поисках тела. Она рассказала, что Надежда познакомилась с гидом на вилле, где он проживал со своими родителями. Гид впоследствии также присоединился к поискам и активно помогал спасателям, передает Life.

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Тело погибшей россиянки в Турции Надежды Ярыгиной было доставлено в Россию для проведения повторного вскрытия и проведения похорон. Об этом сообщает издание Sabah. «Тело Ярыгиной отправили в Россию», — говорится в материале издания. Там добавили, что в РФ проведут повторное вскрытие и похороны. Турецкая сторона, в свою очередь, завершила медицинские экспертизы, но не раскрыла подробности результатов вскрытия. 12 января российская туристка Надежда Ярыгина была найдена мертвой в турецком городе Кемер. Рядом с телом Ярыгиной были обнаружены пустые упаковки снотворного и алкогольные бутылки. Правоохранительные органы Анталии начали расследование этого случая. Появившаяся информация о том, что россиянку убил местный гид, оказалась искаженной, считает волонтер Анастасия, которая помогала в поисках тела. Она рассказала, что Надежда познакомилась с гидом на вилле, где он проживал со своими родителями. Гид впоследствии также присоединился к поискам и активно помогал спасателям, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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