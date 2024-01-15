В ЯНАО мужчина, свернувший шею гостю, получил срок

В Лабытнанги мужчина, убивший своего гостя, отправится за решетку на 7,5 лет

16 января 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги убийца получил реальный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Лабытнанги (ЯНАО), убивший своего гостя, отправится в исправительную колонию строго режима на 7,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Приговором Лабытнангского городского суда от 08.11.2023 24-летний житель г. Лабытнанги осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. В июне прошлого года в ходе распития алкоголя мужчина поссорился со своим гостем, завязалась драка. Подсудимый нанес несколько ударов по голове знакомого и свернул ему шею. Потерпевший скончался через 9 часов из-за отека спинного и головного мозга. Ранее URA.RU сообщило о преступлении, которое совершила жительница Салехарда (ЯНАО). В ходе конфликта женщина зарезала своего сожителя, в связи с чем отправилась в тюрьму на 6 лет.

Житель Лабытнанги (ЯНАО), убивший своего гостя, отправится в исправительную колонию строго режима на 7,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Приговором Лабытнангского городского суда от 08.11.2023 24-летний житель г. Лабытнанги осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. В июне прошлого года в ходе распития алкоголя мужчина поссорился со своим гостем, завязалась драка. Подсудимый нанес несколько ударов по голове знакомого и свернул ему шею. Потерпевший скончался через 9 часов из-за отека спинного и головного мозга. Ранее URA.RU сообщило о преступлении, которое совершила жительница Салехарда (ЯНАО). В ходе конфликта женщина зарезала своего сожителя, в связи с чем отправилась в тюрьму на 6 лет.