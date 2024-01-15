15 января 2024

В ЯНАО мужчина, свернувший шею гостю, получил срок

В Лабытнанги мужчина, убивший своего гостя, отправится за решетку на 7,5 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
В Лабытнанги убийца получил реальный срок Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО), убивший своего гостя, отправится в исправительную колонию строго режима на 7,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Приговором Лабытнангского городского суда от 08.11.2023 24-летний житель г. Лабытнанги осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

В июне прошлого года в ходе распития алкоголя мужчина поссорился со своим гостем, завязалась драка. Подсудимый нанес несколько ударов по голове знакомого и свернул ему шею. Потерпевший скончался через 9 часов из-за отека спинного и головного мозга.

Ранее URA.RU сообщило о преступлении, которое совершила жительница Салехарда (ЯНАО). В ходе конфликта женщина зарезала своего сожителя, в связи с чем отправилась в тюрьму на 6 лет.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО), убивший своего гостя, отправится в исправительную колонию строго режима на 7,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Приговором Лабытнангского городского суда от 08.11.2023 24-летний житель г. Лабытнанги осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. В июне прошлого года в ходе распития алкоголя мужчина поссорился со своим гостем, завязалась драка. Подсудимый нанес несколько ударов по голове знакомого и свернул ему шею. Потерпевший скончался через 9 часов из-за отека спинного и головного мозга. Ранее URA.RU сообщило о преступлении, которое совершила жительница Салехарда (ЯНАО). В ходе конфликта женщина зарезала своего сожителя, в связи с чем отправилась в тюрьму на 6 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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