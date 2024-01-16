Shot: в одном из домов Воронежа разнесло квартиру после атаки БПЛА

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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, разбитое окно, выбитые окна
В Воронеже из-за атаки ВСУ пострадали квартиры Фото:
новость из сюжета
Атаки ВСУ на Воронеж

В одной из квартир Воронежа выбило остекление и дверь в комнату после атаки украинского беспилотника. Также повредилась мебель и пострадал ребенок.

«В воронежской квартире на Тепличной, куда залетели обломки БПЛА, выбило остекление и дверь в комнату. Все, что хранилось на балконе, уничтожено пожаром», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что также была повреждена мебель, а у 10-летней девочки остались порезаны части тела. Кроме того, в городе после удара пострадали окна в четырех жилых домах.

Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. После атаки в городе ввели режим ЧС. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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В одной из квартир Воронежа выбило остекление и дверь в комнату после атаки украинского беспилотника. Также повредилась мебель и пострадал ребенок. «В воронежской квартире на Тепличной, куда залетели обломки БПЛА, выбило остекление и дверь в комнату. Все, что хранилось на балконе, уничтожено пожаром», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что также была повреждена мебель, а у 10-летней девочки остались порезаны части тела. Кроме того, в городе после удара пострадали окна в четырех жилых домах. Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. После атаки в городе ввели режим ЧС. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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