Shot: в одном из домов Воронежа разнесло квартиру после атаки БПЛА

В одной из квартир Воронежа выбило остекление и дверь в комнату после атаки украинского беспилотника. Также повредилась мебель и пострадал ребенок.
«В воронежской квартире на Тепличной, куда залетели обломки БПЛА, выбило остекление и дверь в комнату. Все, что хранилось на балконе, уничтожено пожаром», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что также была повреждена мебель, а у 10-летней девочки остались порезаны части тела. Кроме того, в городе после удара пострадали окна в четырех жилых домах.
Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. После атаки в городе ввели режим ЧС. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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