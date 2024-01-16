Shot: в одном из домов Воронежа разнесло квартиру после атаки БПЛА

16 января 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

В Воронеже из-за атаки ВСУ пострадали квартиры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атаки ВСУ на Воронеж В одной из квартир Воронежа выбило остекление и дверь в комнату после атаки украинского беспилотника. Также повредилась мебель и пострадал ребенок. «В воронежской квартире на Тепличной, куда залетели обломки БПЛА, выбило остекление и дверь в комнату. Все, что хранилось на балконе, уничтожено пожаром», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что также была повреждена мебель, а у 10-летней девочки остались порезаны части тела. Кроме того, в городе после удара пострадали окна в четырех жилых домах. Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. После атаки в городе ввели режим ЧС. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

В одной из квартир Воронежа выбило остекление и дверь в комнату после атаки украинского беспилотника. Также повредилась мебель и пострадал ребенок. «В воронежской квартире на Тепличной, куда залетели обломки БПЛА, выбило остекление и дверь в комнату. Все, что хранилось на балконе, уничтожено пожаром», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что также была повреждена мебель, а у 10-летней девочки остались порезаны части тела. Кроме того, в городе после удара пострадали окна в четырех жилых домах. Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. После атаки в городе ввели режим ЧС. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.