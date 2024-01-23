Мишустин отреагировал на череду коммунальных аварий в России

23 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Правительство ставит в приоритет обеспечение безопасности граждан на объектах энергетики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким дал понять, что не допустит повторения череды коммунальных ЧП в России. Об этом URA.RU заявил член Общественного совета Минэнерго, соавтор законопроектов о технической безопасности Владимир Тетельмин. По его словам, объекты российского энергетического комплекса стремительно стареют, нуждаются в дополнительном контроле и обеспечении безопасности. «Очень важно снижать аварийность, при этом повышать эффективность надзорных мероприятий, чтобы сокращение аварийности давало возможность бизнесу сосредоточиться на своем основном деле, меньше тратить сил на обслуживающие мероприятия при безусловном соблюдении всех правил безопасности, особенно на промышленных объектах. Во главе угла всех мероприятий такого рода должна быть жизнь и безопасность человека», — заявил Мишустин во время встречи с Трембицким. Трембицкий в отчете перед премьером уточнил, что в новых регионах выявлено 39 объектов с более чем 720 источниками радиоактивного излучения. Особое внимание, по его словам, отводится Запорожской АЭС, где инспекторы Ростехнадзора присутствуют круглосуточно вместе с миссией МАГАТЭ. Владимир Тетельмин, комментируя встречу, назвал очень хрупким баланс между количеством проверок и безопасностью на производствах, особенно таких потенциально опасных, как атомные электростанции. «Энергетика — особая отрасль экономики, где работают крупные компании. Здесь количество проверок не является ключевым условием снижения коррупциогенных факторов, но напрямую влияет на безопасность объектов. Энергетики, наоборот, должны быть заинтересованы в частых проверках и мониторинге», — отметил Тетельмин, приведя в пример участившиеся в силу износа оборудования аварии на объектах топливно-энергетического комплекса, которые ранее привели к отключению теплоснабжения в нескольких российских городах. Прежде всего ревизиям подлежат атомные станции, которые отработали 40-50 лет, говорит Тетельмин. «Если отработанная технология исправно служит 50 лет, это означает, что контроль можно снизить, но вопрос ревизии и оценки оборудования — поставить в приоритет. Здесь необходима большая совместная работа власти, бизнеса, контролирующих органов по предотвращению нештатных ситуаций», — заявил он.



Коммунальные аварии в последнее время произошли почти одновременно в нескольких регионах России. Более 300 домов осталось без отопления в Новомосковске Тульской области. Также без теплоснабжения осталось более сотни домов в Перми. Жители четырех районов Екатеринбурга жаловались на холод в квартирах. В процесс восстановления инфраструктуры был вынужден вмешаться президент Владимир Путин. Он дал поручение местным властям восстановить отопление в Подмосковье и Херсонской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким дал понять, что не допустит повторения череды коммунальных ЧП в России. Об этом URA.RU заявил член Общественного совета Минэнерго, соавтор законопроектов о технической безопасности Владимир Тетельмин. По его словам, объекты российского энергетического комплекса стремительно стареют, нуждаются в дополнительном контроле и обеспечении безопасности. «Очень важно снижать аварийность, при этом повышать эффективность надзорных мероприятий, чтобы сокращение аварийности давало возможность бизнесу сосредоточиться на своем основном деле, меньше тратить сил на обслуживающие мероприятия при безусловном соблюдении всех правил безопасности, особенно на промышленных объектах. Во главе угла всех мероприятий такого рода должна быть жизнь и безопасность человека», — заявил Мишустин во время встречи с Трембицким. Трембицкий в отчете перед премьером уточнил, что в новых регионах выявлено 39 объектов с более чем 720 источниками радиоактивного излучения. Особое внимание, по его словам, отводится Запорожской АЭС, где инспекторы Ростехнадзора присутствуют круглосуточно вместе с миссией МАГАТЭ. Владимир Тетельмин, комментируя встречу, назвал очень хрупким баланс между количеством проверок и безопасностью на производствах, особенно таких потенциально опасных, как атомные электростанции. «Энергетика — особая отрасль экономики, где работают крупные компании. Здесь количество проверок не является ключевым условием снижения коррупциогенных факторов, но напрямую влияет на безопасность объектов. Энергетики, наоборот, должны быть заинтересованы в частых проверках и мониторинге», — отметил Тетельмин, приведя в пример участившиеся в силу износа оборудования аварии на объектах топливно-энергетического комплекса, которые ранее привели к отключению теплоснабжения в нескольких российских городах. Прежде всего ревизиям подлежат атомные станции, которые отработали 40-50 лет, говорит Тетельмин. «Если отработанная технология исправно служит 50 лет, это означает, что контроль можно снизить, но вопрос ревизии и оценки оборудования — поставить в приоритет. Здесь необходима большая совместная работа власти, бизнеса, контролирующих органов по предотвращению нештатных ситуаций», — заявил он. Коммунальные аварии в последнее время произошли почти одновременно в нескольких регионах России. Более 300 домов осталось без отопления в Новомосковске Тульской области. Также без теплоснабжения осталось более сотни домов в Перми. Жители четырех районов Екатеринбурга жаловались на холод в квартирах. В процесс восстановления инфраструктуры был вынужден вмешаться президент Владимир Путин. Он дал поручение местным властям восстановить отопление в Подмосковье и Херсонской области.