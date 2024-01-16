Самолет «Уральских авиалиний», который дважды прерывал взлет, выпустили в небо. Скрин

16 января 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Airbus совершил тестовый полет после техобслуживания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» с бортовым номером RA-73794, который дважды прерывал взлет в аэропорту Екатеринбурга — 14 и 15 января, осуществил тестовый полет. Это следует из данных онлайн-сервиса Flightradar24. Информацию URA.RU подтвердили в авиакомпании. «Да, это был тестовый полет после формы технического обслуживания», — рассказали в пресс-службе. Airbus A321 отправили на техобслуживание 15 января после того, как пилотам пришлось прервать взлет из-за нестабильных оборотов первого двигателя. Еще раньше — 14 января — этот же самолет также не смог вылететь из Кольцово (Екатеринбург), так как один из двигателей не вышел во взлетный режим. Представители перевозчика поясняли, что были замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок найден дефект, который оба раза проявлялся по-разному. Топливорегулирующую аппаратуру пообещали заменить. Год назад у этого же самолета «Уральских авиалиний» вытекло топливо перед вылетом из Сочи. Airbus совершил тестовый полет из Екатеринбурга в сторону Сосьвы и обратно Скрин: flightradar24.com

Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» с бортовым номером RA-73794, который дважды прерывал взлет в аэропорту Екатеринбурга — 14 и 15 января, осуществил тестовый полет. Это следует из данных онлайн-сервиса Flightradar24. Информацию URA.RU подтвердили в авиакомпании. «Да, это был тестовый полет после формы технического обслуживания», — рассказали в пресс-службе. Airbus A321 отправили на техобслуживание 15 января после того, как пилотам пришлось прервать взлет из-за нестабильных оборотов первого двигателя. Еще раньше — 14 января — этот же самолет также не смог вылететь из Кольцово (Екатеринбург), так как один из двигателей не вышел во взлетный режим. Представители перевозчика поясняли, что были замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок найден дефект, который оба раза проявлялся по-разному. Топливорегулирующую аппаратуру пообещали заменить. Год назад у этого же самолета «Уральских авиалиний» вытекло топливо перед вылетом из Сочи.