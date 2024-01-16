«Новые люди» не стали помогать арестованному экс-кандидату в думу Тюмени

Команде Манукяна не удалось добиться от «Новых людей» помощи в судебных разбирательствах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Новые люди» отказались помогать арестованному экс-кандидату в депутаты гордумы Тюмени Рудику Манукяну, чтобы смягчить ему приговор. Он выдвигался в представительный орган от партии. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к партии.

«Юристы обвиняемого просили у федеральных политиков партии положительную характеристику на Манукяна, чтобы предоставить ее в суде: бизнесмен неоднократно проводил благотворительные мероприятия и отправлял гуманитарный груз в зону СВО. В партии давать какую-либо характеристику не стали», — сообщил собеседник агентства.

Рудик Манукян избирался от «Новых людей» в городскую думу Тюмени. За несколько дней до выборов он вышел из предвыборной гонки, сославшись на проблемы со здоровьем, после чего был арестован и отправлен под стражу. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов.