ЯНАО посетили предприниматели из Липецка

Тазовский посетила делегация Закрытого клуба предпринимателей из Липецка

16 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

На встрече обсуждались перспективы этнотуризма в Тазовском районе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тазовском (ЯНАО) прошла встреча местной администрации с представителями бизнес-сообщества Закрытого клуба предпринимателей Липецка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тазовского района. «Развитие туристического потенциала в Тазовском районе — основная цель рабочей поездки делегации Закрытого клуба предпринимателей. Бизнес-сообщество развивается в Липецкой области в течение 12 лет и сейчас насчитывает более 300 предпринимателей — среди них владельцы малого и среднего бизнеса, а также самозанятые», — говорится, а пресс-релизе на сайте администрации. Стороны обсудили перспективы этнотуризма в округе и особенности налогообложения в агропромышленном комплексе для малого и среднего предпринимательства. «Деловая программа также включала знакомство предпринимателей Липецкой области с местными владельцами бизнеса, гости посетили один из цехов по переработке оленины председателя СПК „Тазовский“ Алексея Рожкова и продегустировали продукцию, изготавливаемую на предприятии», — отметили в администрации. Итогами встречи стало внедрение в работу креативных методик выработки идей и взаимодействия в команде. Участники укрепили связи и обменялись полезными контактами для перспективной совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тазовском (ЯНАО) прошла встреча местной администрации с представителями бизнес-сообщества Закрытого клуба предпринимателей Липецка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тазовского района. «Развитие туристического потенциала в Тазовском районе — основная цель рабочей поездки делегации Закрытого клуба предпринимателей. Бизнес-сообщество развивается в Липецкой области в течение 12 лет и сейчас насчитывает более 300 предпринимателей — среди них владельцы малого и среднего бизнеса, а также самозанятые», — говорится, а пресс-релизе на сайте администрации. Стороны обсудили перспективы этнотуризма в округе и особенности налогообложения в агропромышленном комплексе для малого и среднего предпринимательства. «Деловая программа также включала знакомство предпринимателей Липецкой области с местными владельцами бизнеса, гости посетили один из цехов по переработке оленины председателя СПК „Тазовский“ Алексея Рожкова и продегустировали продукцию, изготавливаемую на предприятии», — отметили в администрации. Итогами встречи стало внедрение в работу креативных методик выработки идей и взаимодействия в команде. Участники укрепили связи и обменялись полезными контактами для перспективной совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества.