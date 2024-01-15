15 января 2024

ЯНАО посетили предприниматели из Липецка

Тазовский посетила делегация Закрытого клуба предпринимателей из Липецка
© Служба новостей «URA.RU»
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На встрече обсуждались перспективы этнотуризма в Тазовском районе Фото:

В Тазовском (ЯНАО) прошла встреча местной администрации с представителями бизнес-сообщества Закрытого клуба предпринимателей Липецка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тазовского района.

«Развитие туристического потенциала в Тазовском районе — основная цель рабочей поездки делегации Закрытого клуба предпринимателей. Бизнес-сообщество развивается в Липецкой области в течение 12 лет и сейчас насчитывает более 300 предпринимателей — среди них владельцы малого и среднего бизнеса, а также самозанятые», — говорится, а пресс-релизе на сайте администрации.

Стороны обсудили перспективы этнотуризма в округе и особенности налогообложения в агропромышленном комплексе для малого и среднего предпринимательства. «Деловая программа также включала знакомство предпринимателей Липецкой области с местными владельцами бизнеса, гости посетили один из цехов по переработке оленины председателя СПК „Тазовский“ Алексея Рожкова и продегустировали продукцию, изготавливаемую на предприятии», — отметили в администрации.

Итогами встречи стало внедрение в работу креативных методик выработки идей и взаимодействия в команде. Участники укрепили связи и обменялись полезными контактами для перспективной совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества.

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В Тазовском (ЯНАО) прошла встреча местной администрации с представителями бизнес-сообщества Закрытого клуба предпринимателей Липецка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тазовского района. «Развитие туристического потенциала в Тазовском районе — основная цель рабочей поездки делегации Закрытого клуба предпринимателей. Бизнес-сообщество развивается в Липецкой области в течение 12 лет и сейчас насчитывает более 300 предпринимателей — среди них владельцы малого и среднего бизнеса, а также самозанятые», — говорится, а пресс-релизе на сайте администрации. Стороны обсудили перспективы этнотуризма в округе и особенности налогообложения в агропромышленном комплексе для малого и среднего предпринимательства. «Деловая программа также включала знакомство предпринимателей Липецкой области с местными владельцами бизнеса, гости посетили один из цехов по переработке оленины председателя СПК „Тазовский“ Алексея Рожкова и продегустировали продукцию, изготавливаемую на предприятии», — отметили в администрации. Итогами встречи стало внедрение в работу креативных методик выработки идей и взаимодействия в команде. Участники укрепили связи и обменялись полезными контактами для перспективной совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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