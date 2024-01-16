«Единая Россия» собрала более миллиона подписей в поддержку Путина на выборах

Турчак: в поддержку Путина на пост президента собрано более 1 млн подписей

16 января 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак отметил, что подписи в поддержку Владимира Путина оставляют люди разных возрастов и профессий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На площадках «Единой России» собрано более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента России. Об этом рассказал первый заместитель председателя Совфеда РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Ранее в ЦИК сообщали, что самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей. «Более миллиона подписей с момента начала процедуры собрано на площадках „Единой России“ поддержку выдвижения Президента. Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале . Он отметил, что на пункты сбора подписей приходят люди разных профессий и возрастов. Нередки случаи, когда бумаги подписывают семьи. По словам Турчака, их всех объединяет одно — желание видеть Россию сильной и независимой при Путине. До этого в ЦИК сообщали, что самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысячи в одном субъекте, для участия в выборах. Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. На данный момент в списке кандидатов на выборах президента находятся 11 человек. Из них восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы, сообщает RT. 30 кандидатур не смогли дойти до этого этапа. Как сообщал РБК, в президентских и парламентских выборах в 2024 году будет участвовать половина населения планеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На площадках «Единой России» собрано более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента России. Об этом рассказал первый заместитель председателя Совфеда РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Ранее в ЦИК сообщали, что самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей. «Более миллиона подписей с момента начала процедуры собрано на площадках „Единой России“ поддержку выдвижения Президента. Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что на пункты сбора подписей приходят люди разных профессий и возрастов. Нередки случаи, когда бумаги подписывают семьи. По словам Турчака, их всех объединяет одно — желание видеть Россию сильной и независимой при Путине. До этого в ЦИК сообщали, что самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысячи в одном субъекте, для участия в выборах. Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. На данный момент в списке кандидатов на выборах президента находятся 11 человек. Из них восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы, сообщает RT. 30 кандидатур не смогли дойти до этого этапа. Как сообщал РБК, в президентских и парламентских выборах в 2024 году будет участвовать половина населения планеты.