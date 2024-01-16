Российские военные начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ

Российские военнослужащие начали ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». Об этом сообщила компания-разработчик «Рустехдрон».
«Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. Также дрон „Инферно“ может эффективно бомбить легкобронированную технику», — рассказал представитель компании РИА Новости. Он добавил, что беспилотник оснащается девятью слотами для сброса гранат. По его словам, в зону СВО уже передали сотни таких аппаратов.
Ранее бойцам 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» передали партию экспериментальных ударных и разведывательных беспилотников. FPV-дроны управляются оператором при помощи специальных очков, которые обеспечивают вид от первого лица, сообщал RT.
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