Российские военные начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ

16 января 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА «Инферно» Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие начали ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». Об этом сообщила компания-разработчик «Рустехдрон». «Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. Также дрон „Инферно“ может эффективно бомбить легкобронированную технику», — рассказал представитель компании РИА Новости. Он добавил, что беспилотник оснащается девятью слотами для сброса гранат. По его словам, в зону СВО уже передали сотни таких аппаратов. Ранее бойцам 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» передали партию экспериментальных ударных и разведывательных беспилотников. FPV-дроны управляются оператором при помощи специальных очков, которые обеспечивают вид от первого лица, сообщал RT.

Российские военнослужащие начали ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». Об этом сообщила компания-разработчик «Рустехдрон». «Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. Также дрон „Инферно“ может эффективно бомбить легкобронированную технику», — рассказал представитель компании РИА Новости. Он добавил, что беспилотник оснащается девятью слотами для сброса гранат. По его словам, в зону СВО уже передали сотни таких аппаратов. Ранее бойцам 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» передали партию экспериментальных ударных и разведывательных беспилотников. FPV-дроны управляются оператором при помощи специальных очков, которые обеспечивают вид от первого лица, сообщал RT.