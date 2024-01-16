Волочкова подаст заявление в полицию на знакомого за слитое интимное видео

16 января 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова подаст заявление в полицию на своего знакомого из Прибалтики, заявил Роман Попов Фото: Василий Колотилов © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова планирует подать заявление в полицию на своего знакомого по поводу утечки ее совместного с шоуменом Никитой Джигурдой интимного видео, которое было опубликовано в сети без ее разрешения. Об этом рассказал ее адвокат Роман Попов. «Волочкова будет подавать заявление в полицию на знакомого, который слил ее видео с Джигурдой в сеть», — передает слова Попова telegram-канал Shot. Он добавил, что балерина хочет добиться возбуждения уголовного дела на основании статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Знакомый Волочковой проживает в Прибалтике и, по всей видимости, мстит ей. Заявление в полицию планируется подать в ближайшее время с целью разбирательства. Попов отмечает, что Волочкова является порядочным человеком, прилагающим много усилий для блага других людей, и хотя она не идеальна, она заслуживает защиты ее личной жизни. Интернет-сообщество возмутилось появлением скандального видео с Джигурдой и Волочковой. Общественность интересуется, кто ответственен за публикацию компрометирующего материала. URA.RU подробно рассказывало о развитии событий. Ранее балерина обвинила в публикации видео самого Джигурду.

Российская балерина Анастасия Волочкова планирует подать заявление в полицию на своего знакомого по поводу утечки ее совместного с шоуменом Никитой Джигурдой интимного видео, которое было опубликовано в сети без ее разрешения. Об этом рассказал ее адвокат Роман Попов. «Волочкова будет подавать заявление в полицию на знакомого, который слил ее видео с Джигурдой в сеть», — передает слова Попова telegram-канал Shot. Он добавил, что балерина хочет добиться возбуждения уголовного дела на основании статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Знакомый Волочковой проживает в Прибалтике и, по всей видимости, мстит ей. Заявление в полицию планируется подать в ближайшее время с целью разбирательства. Попов отмечает, что Волочкова является порядочным человеком, прилагающим много усилий для блага других людей, и хотя она не идеальна, она заслуживает защиты ее личной жизни. Интернет-сообщество возмутилось появлением скандального видео с Джигурдой и Волочковой. Общественность интересуется, кто ответственен за публикацию компрометирующего материала. URA.RU подробно рассказывало о развитии событий. Ранее балерина обвинила в публикации видео самого Джигурду.