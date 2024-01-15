Скандал со слитыми интимными кадрами Джигурды и Волочковой: что произошло. Видео

Волочкова обвинила Джигурду в сливе интимных видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, джигурда никита
По словам Волочковой, Джигурда больше ей не друг Фото:

Интернет-сообщество взбудоражено новым скандальным видео с интимными моментами между актером и шоуменом Никитой Джигурдой и российской балериной Анастасией Волочковой. Общественность волнует вопрос о том, кто стоит за публикацией компрометирующего материала. URA.RU рассказывает хронику происходящего инцидента и мнение сторон.

Подробности о спорном ролике

Инцидент получил широкую огласку после того, как в ночь на 14 января telegram-канал «НеМалахов» разместил запись, на которой Волочкова и Джигурда показаны в близких танцах. В ходе видео актер опускается на колени перед балериной, снимает с нее спортивные штаны и проявляет знаки внимания к ее нижнему белью. В свою очередь, Волочкова улыбается и смотрит в камеру, после чего действие переходит к танцам и объятиям. Видео было записано в начале 2023 года.

Реакция Волочковой на утечку

Анастасия Волочкова утром 15 января заявила об обвинениях в адрес Джигурды. По ее словам, он больше не является ей другом. В социальных сетях балерина резко высказалась, осудив актера и выразив стыд за произошедшее.

Она отметила, что может делать все, когда находится на отдыхе или у себя дома. «Хочу сказать тебе, что, выложив видео из моего дома, в котором ты всегда считался желанным гостем и где тебя радушно принимали, ты поступил как днище. В своем доме я могу делать все что хочу! Это моя крепость, в которую ты был вхож и хайповал на моем имени. Ты очень подло поступил», — заявила Волочкова, обращаясь к Джигурде.

Ответ Джигурды на обвинения

В ответ на обвинения Волочковой шоумен не стал приносить извинения. Он подчеркнул, что не имеет отношения к публикации видео. Артист предположил, что за разглашением может стоять оператор, который снимал закрытую репетицию, или сама Волочкова, уже делавшая подобные публикации. Однако бывший директор Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова высказала предположение, что видео могло быть опубликовано самим актером в целях самопиара.

Общественный резонанс в России

Видео широко обсуждает общественность. Активисты из движения «Ветераны России» выразили требование отменить все публичные выступления Волочковой, подчеркивая недопустимость ее поведения в текущих обстоятельствах.

В социальных сетях пользователи также отреагировали на произошедшее. Некоторые сравнили Волочкову с Бритни Спирс. Телеведущая Ксения Бородина выразила мнение, что балерине необходима помощь, и осудила тех, кто использовал видео для собственного пиара.

Ранее подобный скандал произошел с блогером Анастасией Ивлеевой из-за ее «голой вечеринки». Звезд, которые пришли на это мероприятие, начали «отменять». Юристы и социологи поделились с URA.RU своим мнением, заявив, что блогер не нарушила российское законодательство, когда организовала подобное мероприятие. Кроме того, кампания, развернувшаяся против нее, вредна для общественности.

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Интернет-сообщество взбудоражено новым скандальным видео с интимными моментами между актером и шоуменом Никитой Джигурдой и российской балериной Анастасией Волочковой. Общественность волнует вопрос о том, кто стоит за публикацией компрометирующего материала. URA.RU рассказывает хронику происходящего инцидента и мнение сторон. Инцидент получил широкую огласку после того, как в ночь на 14 января telegram-канал «НеМалахов» разместил запись, на которой Волочкова и Джигурда показаны в близких танцах. В ходе видео актер опускается на колени перед балериной, снимает с нее спортивные штаны и проявляет знаки внимания к ее нижнему белью. В свою очередь, Волочкова улыбается и смотрит в камеру, после чего действие переходит к танцам и объятиям. Видео было записано в начале 2023 года. Анастасия Волочкова утром 15 января заявила об обвинениях в адрес Джигурды. По ее словам, он больше не является ей другом. В социальных сетях балерина резко высказалась, осудив актера и выразив стыд за произошедшее. Она отметила, что может делать все, когда находится на отдыхе или у себя дома. «Хочу сказать тебе, что, выложив видео из моего дома, в котором ты всегда считался желанным гостем и где тебя радушно принимали, ты поступил как днище. В своем доме я могу делать все что хочу! Это моя крепость, в которую ты был вхож и хайповал на моем имени. Ты очень подло поступил», — заявила Волочкова, обращаясь к Джигурде. В ответ на обвинения Волочковой шоумен не стал приносить извинения. Он подчеркнул, что не имеет отношения к публикации видео. Артист предположил, что за разглашением может стоять оператор, который снимал закрытую репетицию, или сама Волочкова, уже делавшая подобные публикации. Однако бывший директор Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова высказала предположение, что видео могло быть опубликовано самим актером в целях самопиара. Видео широко обсуждает общественность. Активисты из движения «Ветераны России» выразили требование отменить все публичные выступления Волочковой, подчеркивая недопустимость ее поведения в текущих обстоятельствах. В социальных сетях пользователи также отреагировали на произошедшее. Некоторые сравнили Волочкову с Бритни Спирс. Телеведущая Ксения Бородина выразила мнение, что балерине необходима помощь, и осудила тех, кто использовал видео для собственного пиара. Ранее подобный скандал произошел с блогером Анастасией Ивлеевой из-за ее «голой вечеринки». Звезд, которые пришли на это мероприятие, начали «отменять». Юристы и социологи поделились с URA.RU своим мнением, заявив, что блогер не нарушила российское законодательство, когда организовала подобное мероприятие. Кроме того, кампания, развернувшаяся против нее, вредна для общественности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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