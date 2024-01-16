ЯНАО высоко оценили в министерстве финансов РФ и ЦБ

17 января 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

ЯНАО вручили диплом за повышение финансовой грамотности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство финансов и Центральный Банк РФ оценили ЯНАО в области развитие региональных проектов по финансовому просвещению. Регион получил диплом за повышение финансовой грамотности. Об этом сообщили в департаменте финансов региона. «Ямало-Ненецкий автономный округ получил высокую оценку Министерства финансов РФ и Центрального Банка РФ за развитие региональных проектов по финансовому просвещению. Такие проекты содействуют формированию рационального финансового поведения, поэтому регион был отмечен дипломом за повышение финансовой грамотности и развитие премии „Финансовый престиж“», — написал департамент в своем telegram-канале. На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ? прошел День финансов. В рамках мероприятий были представлены самые главные достижения финансового сектора России, а также подведены итоги реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы. Фото: департамент финансов ЯНАО, telegram-канал, https://t.me/yamalfin/133

Министерство финансов и Центральный Банк РФ оценили ЯНАО в области развитие региональных проектов по финансовому просвещению. Регион получил диплом за повышение финансовой грамотности. Об этом сообщили в департаменте финансов региона. «Ямало-Ненецкий автономный округ получил высокую оценку Министерства финансов РФ и Центрального Банка РФ за развитие региональных проектов по финансовому просвещению. Такие проекты содействуют формированию рационального финансового поведения, поэтому регион был отмечен дипломом за повышение финансовой грамотности и развитие премии „Финансовый престиж“», — написал департамент в своем telegram-канале. На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ? прошел День финансов. В рамках мероприятий были представлены самые главные достижения финансового сектора России, а также подведены итоги реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы.