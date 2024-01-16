16 января 2024

ЯНАО высоко оценили в министерстве финансов РФ и ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Компьютерная клавиатура, монитор, графики, приложения. Курган, ноутбук, финансы, биржа, график, экономика, торговля на бирже, биржевый график, инвистиции
ЯНАО вручили диплом за повышение финансовой грамотности Фото:

Министерство финансов и Центральный Банк РФ оценили ЯНАО в области развитие региональных проектов по финансовому просвещению. Регион получил диплом за повышение финансовой грамотности. Об этом сообщили в департаменте финансов региона.

«Ямало-Ненецкий автономный округ получил высокую оценку Министерства финансов РФ и Центрального Банка РФ за развитие региональных проектов по финансовому просвещению. Такие проекты содействуют формированию рационального финансового поведения, поэтому регион был отмечен дипломом за повышение финансовой грамотности и развитие премии „Финансовый престиж“», — написал департамент в своем telegram-канале.

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ? прошел День финансов. В рамках мероприятий были представлены самые главные достижения финансового сектора России, а также подведены итоги реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы.

Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство финансов и Центральный Банк РФ оценили ЯНАО в области развитие региональных проектов по финансовому просвещению. Регион получил диплом за повышение финансовой грамотности. Об этом сообщили в департаменте финансов региона. «Ямало-Ненецкий автономный округ получил высокую оценку Министерства финансов РФ и Центрального Банка РФ за развитие региональных проектов по финансовому просвещению. Такие проекты содействуют формированию рационального финансового поведения, поэтому регион был отмечен дипломом за повышение финансовой грамотности и развитие премии „Финансовый престиж“», — написал департамент в своем telegram-канале. На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ? прошел День финансов. В рамках мероприятий были представлены самые главные достижения финансового сектора России, а также подведены итоги реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...