Мишустин дал старт новому марафону на ВДНХ

Корреспондент URA.RU посмотрел мозговой центр правительства

16 января 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что от финансовой грамотности россиян зависит развитие страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на выставку достижений «Россия» дал старт новому марафону на ВДНХ — теперь свои поводы для гордости демонстрируют не регионы, а представители отраслей. 16 января начали с финансов. Глава правительства посвятил свое участие ключевому, по его мнению, условию, необходимому для экономического развития страны — повышению финансовой грамотности россиян. Чернышенко провел экскурсию Мишустину по павильону координационного центра правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU На ВДНХ закончились презентации 89 регионов, и начались дни отраслей. 16 января стартовал «День финансов». Для премьера он начался с посещения павильона Координационного центра правительства России. Реальный КЦ находится рядом с гостиницей «Украина» на противоположном от правительства берегу Москвы-реки. Это супертехнологичный мозговой штаб кабинета, где было продумано не одно революционное нововведение. В правительстве настолько горды своей придумкой, что решили презентовать ее на ВДНХ. На входе в этот павильон Мишустина ожидали «цифровой» вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минфина Антон Силуанов. Они показали премьеру то, что теперь смогут увидеть все россияне. Например, на инфомониторах выбираешь члена правительства и получаешь видео, где госслужащий рассказывает свою историю и чем он занимается. Во время визита Михаила Мишустина показывали запись его заместителя-полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. На инфомониторах можно выбрать любого члена правительства и посмотреть видео, где госслужащий рассказывает свою историю и чем он занимается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следующим пунктом программы стало живое общение со студентами Финансового университета при правительстве и российской таможенной академии. «Ребят, привет! Понравилось вам?» — обратился Мишустин. Услышав положительный ответ, он рассказал и о работе координационного центра, и о работе Минфина, после чего поинтересовался куда студенты собираются идти после окончания учебы. Из толпы прозвучали варианты таможенной и налоговой службы. В зале — аналоге координационного центра в это время проходило совещание с представителями субъектов России, где обсуждались итоги финансовой грамотности, а также ставились задачи по новой стратегии до 2030 года. Михаил Мишустин скромно расположился на заднем ряду. Но незамеченным не остался и приветствуя всех участников, заявил, что повышение финансовой грамотности — одно из условий для дальнейшего развития страны. Мишустин в павильоне координационного центра пообщался со студентами ВУЗов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер отметил, что каждый человек после среднего или высшего учебного заведения получает профессию, позволяющую зарабатывать деньги. «Но не менее важно учиться грамотно распоряжаться своими накоплениями, в первую очередь — ориентироваться в тех инструментах, которые позволяют сохранить и преумножить личный и семейный капитал и, конечно, защитить его, поскольку сегодня динамично развивающаяся сфера высоких технологий предполагает, в том числе, и наличие киберпреступности и продуктов не совсем качественных», — сказал Мишустин. Повышение финансовой грамотности, по его словам, будет способствовать повышению благосостояния жителей страны и внесет свой вклад в динамику инвестиций и экономического роста страны. «Нужно перейти от простого набора знаний и компетенций к целостной, если хотите, культуре, включающей всю совокупность ценностей и установок, влияющих на поведение человека», — подчеркнул глава правительства, добавив, что в этом заключается главная задача новой Стратегии повышения финансовой грамотности, утвержденная в октябре 2023 года. Мишустин скромно расположился на заднем ряду аналога координационного центра, где принял участие в совещании по повышению финграмотности россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пожелав участникам совещания успехов в выполнении всех поставленных задач, Мишустин покинул помещение. Двигаясь по направлению к выходу, премьер остановился у лавки с сувенирной продукцией, где осмотрел то, что предлагают посетителям павильона. Там каждый гость может приобрести различный шоколад, пряники, магниты и прочую утварь. После павильона координационного центра, Мишустин направился в конференц-зал открывать «День финансов». Премьер кратко рассказал о состоянии экономики России на сегодняшний день: «По предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,3%. Показатели обрабатывающей промышленности — на 7,5%. Это стало результатом реализации поручений президента и работы правительства <…> Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста». Ключевой темой выступления Мишустина на пленарном заседании стало обсуждение финансовой грамотности Фото: Владимир Андреев © URA.RU И здесь ключевой темой выступления Мишустина стало обсуждение финансовой грамотности: «Правительство вместе с Банком России уделяет вопросам повышения компетенций граждан в этой сфере отдельное внимание. Разработаны соответствующие общеобразовательные программы и учебно-методическая база. Прошли обучение свыше 135 тысяч преподавателей, проводятся олимпиады». По словам председателя правительства, через шесть лет все школьники и студенты колледжей, должны будут иметь базовые знания, которые помогут понять, как устроен финансовый рынок, его особенности, риски, сформировать умение их минимизировать. «С помощью основ финансовой грамотности люди смогут принимать взвешенные решения, правильно составлять собственный бюджет и, соответственно, достигать и собственных, и общесемейных целей, а также свободно пользоваться современными услугами и технологиями, игнорируя, скажем так, уловки мошенников. И в целом знать, что такое общественные финансы, как участвовать в планировании расходов в своем регионе. Понимать, как работает экономика в целом. От этого зависит развитие нашей страны», — резюмировал Мишустин. Фарафонов в разговоре с URA.RU отметил, что кабмин ведет активную работу по повышению финграмотности россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действительно, финансовая грамотность россиян сегодня имеет пробелы, но при этом ее уровень растет в положительную сторону, отметил экономист, вице-президент АО «Первоуральскбанка» Анатолий Фарафонов в разговоре с URA.RU. «Работа правительства [по повышению финграмотности россиян] активно проводится. Начиная с сентября 2022 года, в российских школах реализуются программы с экономическим уклоном. Во многих школах России подростков учат, как анализировать семейные доходы, правильно расходовать деньги и составлять финансовый план. В учебные программы, в том числе, включаются основы оценки рисков предпринимательской деятельности. Это достигается с помощью математических задач», — пояснил эксперт. По мнению эксперта, правительство, в течение шести лет, сможет обеспечить школьникам и студентам колледжей уверенный базовый уровень в сфере финансов. Однако для качественной реализации понадобится конкретный перечень мер, «дорожная карта», по которым это «можно реализовать в достаточно краткие сроки». «Если подростки быстрее схватывают экономические азы, то, по сей день, в слабой позиции остаются пожилые люди. Им сложно ориентироваться в быстром меняющихся реалиях экономики и новых процессах <…> Безусловно, государство не может обеспечить в короткий срок большое количество преподавателей по финансовой грамотности, но искусственный интеллект может стать своеобразным хабом для первичных простых вопросов», — резюмировал Фарафонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на выставку достижений «Россия» дал старт новому марафону на ВДНХ — теперь свои поводы для гордости демонстрируют не регионы, а представители отраслей. 16 января начали с финансов. Глава правительства посвятил свое участие ключевому, по его мнению, условию, необходимому для экономического развития страны — повышению финансовой грамотности россиян. На ВДНХ закончились презентации 89 регионов, и начались дни отраслей. 16 января стартовал «День финансов». Для премьера он начался с посещения павильона Координационного центра правительства России. Реальный КЦ находится рядом с гостиницей «Украина» на противоположном от правительства берегу Москвы-реки. Это супертехнологичный мозговой штаб кабинета, где было продумано не одно революционное нововведение. В правительстве настолько горды своей придумкой, что решили презентовать ее на ВДНХ. На входе в этот павильон Мишустина ожидали «цифровой» вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минфина Антон Силуанов. Они показали премьеру то, что теперь смогут увидеть все россияне. Например, на инфомониторах выбираешь члена правительства и получаешь видео, где госслужащий рассказывает свою историю и чем он занимается. Во время визита Михаила Мишустина показывали запись его заместителя-полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Следующим пунктом программы стало живое общение со студентами Финансового университета при правительстве и российской таможенной академии. «Ребят, привет! Понравилось вам?» — обратился Мишустин. Услышав положительный ответ, он рассказал и о работе координационного центра, и о работе Минфина, после чего поинтересовался куда студенты собираются идти после окончания учебы. Из толпы прозвучали варианты таможенной и налоговой службы. В зале — аналоге координационного центра в это время проходило совещание с представителями субъектов России, где обсуждались итоги финансовой грамотности, а также ставились задачи по новой стратегии до 2030 года. Михаил Мишустин скромно расположился на заднем ряду. Но незамеченным не остался и приветствуя всех участников, заявил, что повышение финансовой грамотности — одно из условий для дальнейшего развития страны. Премьер отметил, что каждый человек после среднего или высшего учебного заведения получает профессию, позволяющую зарабатывать деньги. «Но не менее важно учиться грамотно распоряжаться своими накоплениями, в первую очередь — ориентироваться в тех инструментах, которые позволяют сохранить и преумножить личный и семейный капитал и, конечно, защитить его, поскольку сегодня динамично развивающаяся сфера высоких технологий предполагает, в том числе, и наличие киберпреступности и продуктов не совсем качественных», — сказал Мишустин. Повышение финансовой грамотности, по его словам, будет способствовать повышению благосостояния жителей страны и внесет свой вклад в динамику инвестиций и экономического роста страны. «Нужно перейти от простого набора знаний и компетенций к целостной, если хотите, культуре, включающей всю совокупность ценностей и установок, влияющих на поведение человека», — подчеркнул глава правительства, добавив, что в этом заключается главная задача новой Стратегии повышения финансовой грамотности, утвержденная в октябре 2023 года. Пожелав участникам совещания успехов в выполнении всех поставленных задач, Мишустин покинул помещение. Двигаясь по направлению к выходу, премьер остановился у лавки с сувенирной продукцией, где осмотрел то, что предлагают посетителям павильона. Там каждый гость может приобрести различный шоколад, пряники, магниты и прочую утварь. После павильона координационного центра, Мишустин направился в конференц-зал открывать «День финансов». Премьер кратко рассказал о состоянии экономики России на сегодняшний день: «По предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,3%. Показатели обрабатывающей промышленности — на 7,5%. Это стало результатом реализации поручений президента и работы правительства <…> Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста». И здесь ключевой темой выступления Мишустина стало обсуждение финансовой грамотности: «Правительство вместе с Банком России уделяет вопросам повышения компетенций граждан в этой сфере отдельное внимание. Разработаны соответствующие общеобразовательные программы и учебно-методическая база. Прошли обучение свыше 135 тысяч преподавателей, проводятся олимпиады». По словам председателя правительства, через шесть лет все школьники и студенты колледжей, должны будут иметь базовые знания, которые помогут понять, как устроен финансовый рынок, его особенности, риски, сформировать умение их минимизировать. «С помощью основ финансовой грамотности люди смогут принимать взвешенные решения, правильно составлять собственный бюджет и, соответственно, достигать и собственных, и общесемейных целей, а также свободно пользоваться современными услугами и технологиями, игнорируя, скажем так, уловки мошенников. И в целом знать, что такое общественные финансы, как участвовать в планировании расходов в своем регионе. Понимать, как работает экономика в целом. От этого зависит развитие нашей страны», — резюмировал Мишустин. Действительно, финансовая грамотность россиян сегодня имеет пробелы, но при этом ее уровень растет в положительную сторону, отметил экономист, вице-президент АО «Первоуральскбанка» Анатолий Фарафонов в разговоре с URA.RU. «Работа правительства [по повышению финграмотности россиян] активно проводится. Начиная с сентября 2022 года, в российских школах реализуются программы с экономическим уклоном. Во многих школах России подростков учат, как анализировать семейные доходы, правильно расходовать деньги и составлять финансовый план. В учебные программы, в том числе, включаются основы оценки рисков предпринимательской деятельности. Это достигается с помощью математических задач», — пояснил эксперт. По мнению эксперта, правительство, в течение шести лет, сможет обеспечить школьникам и студентам колледжей уверенный базовый уровень в сфере финансов. Однако для качественной реализации понадобится конкретный перечень мер, «дорожная карта», по которым это «можно реализовать в достаточно краткие сроки». «Если подростки быстрее схватывают экономические азы, то, по сей день, в слабой позиции остаются пожилые люди. Им сложно ориентироваться в быстром меняющихся реалиях экономики и новых процессах <…> Безусловно, государство не может обеспечить в короткий срок большое количество преподавателей по финансовой грамотности, но искусственный интеллект может стать своеобразным хабом для первичных простых вопросов», — резюмировал Фарафонов.