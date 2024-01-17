Стало известно, сколько заявлений поступило на Ивлееву из-за «голой вечеринки»

Shot: на Ивлееву поступило шесть заявлений в полицию из-за «голой вечеринки»
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Shot сообщил, что пять из шести заявлений поступили из Москвы на Анастасию Ивлееву Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

На блогера Анастасию Ивлееву поступило шесть заявлений в отдел полиции из-за ее «голой вечеринки». Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, девушку хотят наказать за «противоправные действия».

«Шесть заявлений в полицию от россиян поступило после „голой вечеринки“ Ивлеевой — блогершу требуют наказать за „противоправные действия“», — говорится в сообщении. По информации канала, пять из шести заявлений поступили из Москвы.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал новый коллективный иск против Ивлеевой с требованием выплаты миллиарда рублей компенсации за причиненный моральный вред после «голой вечеринки». Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей блогера за организацию вечеринки, передает РАПСИ.

В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, передает RT.

Однако за Ивлееву и ее гостей заступились российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство, а травля на блогера вредна для российского общества. По словам адвоката Андрея Алешкина, в России нет ограничений на проведение подобных мероприятий, поэтому наказывать Ивлееву незаконно.

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На блогера Анастасию Ивлееву поступило шесть заявлений в отдел полиции из-за ее «голой вечеринки». Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, девушку хотят наказать за «противоправные действия». «Шесть заявлений в полицию от россиян поступило после „голой вечеринки“ Ивлеевой — блогершу требуют наказать за „противоправные действия“», — говорится в сообщении. По информации канала, пять из шести заявлений поступили из Москвы. Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал новый коллективный иск против Ивлеевой с требованием выплаты миллиарда рублей компенсации за причиненный моральный вред после «голой вечеринки». Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей блогера за организацию вечеринки, передает РАПСИ. В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, передает RT. Однако за Ивлееву и ее гостей заступились российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство, а травля на блогера вредна для российского общества. По словам адвоката Андрея Алешкина, в России нет ограничений на проведение подобных мероприятий, поэтому наказывать Ивлееву незаконно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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