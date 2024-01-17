Стало известно, сколько заявлений поступило на Ивлееву из-за «голой вечеринки»

Shot: на Ивлееву поступило шесть заявлений в полицию из-за «голой вечеринки»

17 января 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Shot сообщил, что пять из шести заявлений поступили из Москвы на Анастасию Ивлееву Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» На блогера Анастасию Ивлееву поступило шесть заявлений в отдел полиции из-за ее «голой вечеринки». Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, девушку хотят наказать за «противоправные действия». «Шесть заявлений в полицию от россиян поступило после „голой вечеринки“ Ивлеевой — блогершу требуют наказать за „противоправные действия“», — говорится в сообщении. По информации канала, пять из шести заявлений поступили из Москвы. Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал новый коллективный иск против Ивлеевой с требованием выплаты миллиарда рублей компенсации за причиненный моральный вред после «голой вечеринки». Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей блогера за организацию вечеринки, передает РАПСИ. В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, передает RT. Однако за Ивлееву и ее гостей заступились российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство, а травля на блогера вредна для российского общества. По словам адвоката Андрея Алешкина, в России нет ограничений на проведение подобных мероприятий, поэтому наказывать Ивлееву незаконно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На блогера Анастасию Ивлееву поступило шесть заявлений в отдел полиции из-за ее «голой вечеринки». Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, девушку хотят наказать за «противоправные действия». «Шесть заявлений в полицию от россиян поступило после „голой вечеринки“ Ивлеевой — блогершу требуют наказать за „противоправные действия“», — говорится в сообщении. По информации канала, пять из шести заявлений поступили из Москвы. Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал новый коллективный иск против Ивлеевой с требованием выплаты миллиарда рублей компенсации за причиненный моральный вред после «голой вечеринки». Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей блогера за организацию вечеринки, передает РАПСИ. В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, передает RT. Однако за Ивлееву и ее гостей заступились российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство, а травля на блогера вредна для российского общества. По словам адвоката Андрея Алешкина, в России нет ограничений на проведение подобных мероприятий, поэтому наказывать Ивлееву незаконно.