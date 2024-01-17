В Краснотурьинске через суд закрыли все бургерные, где люди заразились гепатитом А

После вспышки гепатита А в Краснотурьинске на 90 дней закрыли все точки сети Giro Burger. Добиться этого помог суд, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«Краснотурьинский городской суд, рассмотрев материалы, представленные Североуральским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, поддержал исковые требования надзорного органа и приостановил деятельность двух закусочных „Гиро“ (ИП Абдугафоров) на 90 суток», — рассказали в ведомстве.
Вспышка гепатита А произошла в городе 13 января. Все заразившиеся покупали продукцию в местных закусочных. На массовое заражение отреагировал мэр Александр Устинов. По словам краснотурьинцев, в городе необходимо провести проверку и других заведений.
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