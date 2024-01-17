В Краснотурьинске через суд закрыли все бургерные, где люди заразились гепатитом А

В Краснотурьинске на 90 суток закрыли сети Giro Burger
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Заведения закрыли через суд на 90 дней Фото:

После вспышки гепатита А в Краснотурьинске на 90 дней закрыли все точки сети Giro Burger. Добиться этого помог суд, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Краснотурьинский городской суд, рассмотрев материалы, представленные Североуральским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, поддержал исковые требования надзорного органа и приостановил деятельность двух закусочных „Гиро“ (ИП Абдугафоров) на 90 суток», — рассказали в ведомстве.

Вспышка гепатита А произошла в городе 13 января. Все заразившиеся покупали продукцию в местных закусочных. На массовое заражение отреагировал мэр Александр Устинов. По словам краснотурьинцев, в городе необходимо провести проверку и других заведений.

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После вспышки гепатита А в Краснотурьинске на 90 дней закрыли все точки сети Giro Burger. Добиться этого помог суд, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. «Краснотурьинский городской суд, рассмотрев материалы, представленные Североуральским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, поддержал исковые требования надзорного органа и приостановил деятельность двух закусочных „Гиро“ (ИП Абдугафоров) на 90 суток», — рассказали в ведомстве. Вспышка гепатита А произошла в городе 13 января. Все заразившиеся покупали продукцию в местных закусочных. На массовое заражение отреагировал мэр Александр Устинов. По словам краснотурьинцев, в городе необходимо провести проверку и других заведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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