После вспышки гепатита А в Краснотурьинске указали на проверку других закусочных

13 января 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Местные жители считают, что в Краснотурьинске следует проверить другие фастфуды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Вспышка гепатита А в Краснотурьинске (Свердловская область) спровоцировала важное обсуждение о качестве предоставления услуг в городе. Местные жители указали, что напротив бургерной «Гиро», где заразились люди, находятся закусочные, которые также следует проверить. «Заведение „Гиро“ уже опечатали. Хотя, в соседних павильонах еще работают фастфуды. Думаю, их тоже скоро закроют», — написала URA.RU местная жительница. Также в telegram-канале «Краснотурьинск Live» передали обращения жителей, которые требуют проверить торговую точку в ТЦ «Столичный». «СЭС (Санитарно-эпидемиологическая служба) бы еще в „Столичный“ сходить. У мясного отдела воняет канализацией. Проходить там даже не хочется, не то что покупать. Еще и сыр лежит открыто», — сказал очевидец. В комментариях к посту поддержали инициативу, отметив, что возле отдела пахнет «протухшим мясом». Ранее URA.RU писало, что в Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заболевшие покупали продукцию в одной бургерной «Гиро», закрытием которой занялся Роспотребнадзор. По словам мэра города Устинова, шесть заболевших сейчас находятся в больнице.

Вспышка гепатита А в Краснотурьинске (Свердловская область) спровоцировала важное обсуждение о качестве предоставления услуг в городе. Местные жители указали, что напротив бургерной «Гиро», где заразились люди, находятся закусочные, которые также следует проверить. «Заведение „Гиро“ уже опечатали. Хотя, в соседних павильонах еще работают фастфуды. Думаю, их тоже скоро закроют», — написала URA.RU местная жительница. Также в telegram-канале «Краснотурьинск Live» передали обращения жителей, которые требуют проверить торговую точку в ТЦ «Столичный». «СЭС (Санитарно-эпидемиологическая служба) бы еще в „Столичный“ сходить. У мясного отдела воняет канализацией. Проходить там даже не хочется, не то что покупать. Еще и сыр лежит открыто», — сказал очевидец. В комментариях к посту поддержали инициативу, отметив, что возле отдела пахнет «протухшим мясом». Ранее URA.RU писало, что в Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заболевшие покупали продукцию в одной бургерной «Гиро», закрытием которой занялся Роспотребнадзор. По словам мэра города Устинова, шесть заболевших сейчас находятся в больнице.