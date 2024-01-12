12 января 2024

После вспышки гепатита А в Краснотурьинске указали на проверку других закусочных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Street Food на улице Малышева. Екатеринбург, девушка, закусочная, отражение, ресторан
Местные жители считают, что в Краснотурьинске следует проверить другие фастфуды Фото:

Вспышка гепатита А в Краснотурьинске (Свердловская область) спровоцировала важное обсуждение о качестве предоставления услуг в городе. Местные жители указали, что напротив бургерной «Гиро», где заразились люди, находятся закусочные, которые также следует проверить.

«Заведение „Гиро“ уже опечатали. Хотя, в соседних павильонах еще работают фастфуды. Думаю, их тоже скоро закроют», — написала URA.RU местная жительница.

Также в telegram-канале «Краснотурьинск Live» передали обращения жителей, которые требуют проверить торговую точку в ТЦ «Столичный». «СЭС (Санитарно-эпидемиологическая служба) бы еще в „Столичный“ сходить. У мясного отдела воняет канализацией. Проходить там даже не хочется, не то что покупать. Еще и сыр лежит открыто», — сказал очевидец. В комментариях к посту поддержали инициативу, отметив, что возле отдела пахнет «протухшим мясом».

Ранее URA.RU писало, что в Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заболевшие покупали продукцию в одной бургерной «Гиро», закрытием которой занялся Роспотребнадзор. По словам мэра города Устинова, шесть заболевших сейчас находятся в больнице.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вспышка гепатита А в Краснотурьинске (Свердловская область) спровоцировала важное обсуждение о качестве предоставления услуг в городе. Местные жители указали, что напротив бургерной «Гиро», где заразились люди, находятся закусочные, которые также следует проверить. «Заведение „Гиро“ уже опечатали. Хотя, в соседних павильонах еще работают фастфуды. Думаю, их тоже скоро закроют», — написала URA.RU местная жительница. Также в telegram-канале «Краснотурьинск Live» передали обращения жителей, которые требуют проверить торговую точку в ТЦ «Столичный». «СЭС (Санитарно-эпидемиологическая служба) бы еще в „Столичный“ сходить. У мясного отдела воняет канализацией. Проходить там даже не хочется, не то что покупать. Еще и сыр лежит открыто», — сказал очевидец. В комментариях к посту поддержали инициативу, отметив, что возле отдела пахнет «протухшим мясом». Ранее URA.RU писало, что в Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заболевшие покупали продукцию в одной бургерной «Гиро», закрытием которой занялся Роспотребнадзор. По словам мэра города Устинова, шесть заболевших сейчас находятся в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...