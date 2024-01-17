Стало известно, сколько денег получит пермяк, выигравший 36 млн рублей

Пермяк, выигравший в лотерею, отдаст 5,3 млн на налоги

17 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

За пермяка налог заплатит оператор лотереи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми, выигравший в гослотерее, получит на руки 30,8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Поэтому сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 30 875 143 рублей. Налог на выигрыш составит 5 330 908 рублей», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что сумма налога победителя складывается из 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) и 4,6 млн рублей (15% от 31,2 млн рублей). Это связано с тем, что все выигрыши от 4 тысяч до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. Если человек получает больше 5 млн, из остатка суммы вычитают еще 15%. В пресс-службе «Столото» отметили, что они самостоятельно выплатят налог. Победитель получит сумму на руки уже после его вычета. Ранее стало известно, что житель Перми выиграл в лотерее 36 млн рублей, но победитель не спешит забирать свой приз. Это один из самых крупных выигрышей пермяков.

Житель Перми, выигравший в гослотерее, получит на руки 30,8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Поэтому сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 30 875 143 рублей. Налог на выигрыш составит 5 330 908 рублей», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что сумма налога победителя складывается из 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) и 4,6 млн рублей (15% от 31,2 млн рублей). Это связано с тем, что все выигрыши от 4 тысяч до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. Если человек получает больше 5 млн, из остатка суммы вычитают еще 15%. В пресс-службе «Столото» отметили, что они самостоятельно выплатят налог. Победитель получит сумму на руки уже после его вычета. Ранее стало известно, что житель Перми выиграл в лотерее 36 млн рублей, но победитель не спешит забирать свой приз. Это один из самых крупных выигрышей пермяков.