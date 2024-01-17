Стало известно, сколько денег получит пермяк, выигравший 36 млн рублей

Пермяк, выигравший в лотерею, отдаст 5,3 млн на налоги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, бухгалтерия, деньги, рубли
За пермяка налог заплатит оператор лотереи Фото:

Житель Перми, выигравший в гослотерее, получит на руки 30,8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Поэтому сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 30 875 143 рублей. Налог на выигрыш составит 5 330 908 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что сумма налога победителя складывается из 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) и 4,6 млн рублей (15% от 31,2 млн рублей). Это связано с тем, что все выигрыши от 4 тысяч до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. Если человек получает больше 5 млн, из остатка суммы вычитают еще 15%. В пресс-службе «Столото» отметили, что они самостоятельно выплатят налог. Победитель получит сумму на руки уже после его вычета.

Ранее стало известно, что житель Перми выиграл в лотерее 36 млн рублей, но победитель не спешит забирать свой приз. Это один из самых крупных выигрышей пермяков.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми, выигравший в гослотерее, получит на руки 30,8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Поэтому сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 30 875 143 рублей. Налог на выигрыш составит 5 330 908 рублей», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что сумма налога победителя складывается из 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) и 4,6 млн рублей (15% от 31,2 млн рублей). Это связано с тем, что все выигрыши от 4 тысяч до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. Если человек получает больше 5 млн, из остатка суммы вычитают еще 15%. В пресс-службе «Столото» отметили, что они самостоятельно выплатят налог. Победитель получит сумму на руки уже после его вычета. Ранее стало известно, что житель Перми выиграл в лотерее 36 млн рублей, но победитель не спешит забирать свой приз. Это один из самых крупных выигрышей пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...