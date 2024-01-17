Сколько денег составили самые крупные выигрыши пермяков в лотереях

Пермяки выигрывали в лотереях до 500 млн рублей

Пермяки выигрывали от 1 млн до 500 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Перми стал обладателем суперприза «Столото». Он выиграл 36,2 млн рублей. Но это далеко не самая крупная удача. Жители Пермского края выигрывали 56 млн и даже полмиллиарда. URA.RU рассказывает, какие суммы получали горожане и на что их тратили.

Абсолютный рекорд

В 2020 году один из руководителей пермского предприятия выиграл в лотерее «Гослото» 545,9 млн рублей. В пресс-службе оператора лотерей отметили, что на тот момент это был самый крупный приз. Уточняется, что пермяк купил счастливый билет за 200 рублей в мобильном приложении.

56 млн рублей благодаря билету за 100 рублей

Второй по величине выигрыш среди пермяков составил 56,8 млн рублей. Это случилось в 2018 году. Про победителя известно, что мужчина потратил на билет 100 рублей, купив его в мобильном приложении.

Автомобиль за 20 млн рублей

Еще одним счастливчиком стал Денис Стародубцев, который выиграл 19,6 млн рублей. Удача улыбнулась пермяку в 2022 году. На тот момент он работал крановщиком. Выигрыш мужчина решил потратить на корейский внедорожник. На остаток суммы он достроил второй этаж в доме.

10 млн рублей на семью

В 2023 году пермяки два раза выигрывали по 10 млн рублей. Один приз выиграла тренер по фитнесу Екатерина. Девушка рассказывала, что не решила, как именно потратит приз. Она участвует в лотереях на протяжении пяти лет и смогла выстроить определенную стратегию. Именно она и помогла девушке выиграть.

Квартира у моря за 4 млн

В 2022 году пенсионерка Вера Котельникова выиграла квартиру на берегу моря стоимостью 4 млн рублей. Она купила билет «Жилищной лотереи» на почте, где каждый месяц получает пенсию. Пресс-службе «Столото» женщина после выигрыша сообщила, что не знает на что потратит свой выигрыш.

1 млн рублей на кредит и шубу

Пермяки неоднократно выигрывали суммы в размере 1 млн рублей и меньше. Одной из счастливец стала Юлия Пухарева. На выигранные деньги она закрыла кредит, купила шубу маме и планшет дочери. Еще один миллион выиграл Андрей Полиэктов. Он работает в сфере ЖКХ. Он решил купить своей жене шубу, а себе моторную лодку. Остаток денег пермяк потратил на благоустройство дома.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл в гослотерее 36 млн рублей. Но победитель за своим призом не пришел.