Падение сосульки на ребенка в Снежинске привело к уголовному делу

17 января 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по статье за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Снежинске школьника травмировало упавшей сосулькой Из-за падения сосульки на голову 11-летнего школьника из Снежинска, Челябинской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СКР. «По данному факту в СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания и прилегающей к нему территории», — уточнили в пресс-службе ведомства В ведомстве уточнили, что мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает. Также в СКР по региону добавили, что санкция данной статьи предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до десяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что днем 17 января школьник был госпитализирован в больницу после падения сосульки. Мальчик получил царапины, медики оказали ему всю необходимую помощь. Ребенка отпустили домой. Прокуратура ЗАТО города Снежинск инициировала проверку исполнения требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания.

Из-за падения сосульки на голову 11-летнего школьника из Снежинска, Челябинской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СКР. «По данному факту в СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания и прилегающей к нему территории», — уточнили в пресс-службе ведомства В ведомстве уточнили, что мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает. Также в СКР по региону добавили, что санкция данной статьи предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до десяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что днем 17 января школьник был госпитализирован в больницу после падения сосульки. Мальчик получил царапины, медики оказали ему всю необходимую помощь. Ребенка отпустили домой. Прокуратура ЗАТО города Снежинск инициировала проверку исполнения требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания.