Курганская девочка стала пятимиллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ

17 января 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Юная жительница Катайска получила подарочный сертификат на выставке «Россия» на ВДНХ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Семилетняя жительница Катайска (Курганская область) 17 января стала пятимиллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ. Девочке вручили подарочный сертификат. «Семилетняя Полина Дмитриева из Катайска стала пятимиллионным гостем выставки „Россия“ на ВДНХ. Ее семье подарили поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг», — передает корреспондент ТАСС с места событий. По словам мамы Светланы Дмитриевой, выставка очень интересная как для взрослых, так и для детей. Она добавила, что благодаря такой выставке на ВДНХ можно посмотреть всю Россию за несколько часов.

Семилетняя жительница Катайска (Курганская область) 17 января стала пятимиллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ. Девочке вручили подарочный сертификат. «Семилетняя Полина Дмитриева из Катайска стала пятимиллионным гостем выставки „Россия“ на ВДНХ. Ее семье подарили поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг», — передает корреспондент ТАСС с места событий. По словам мамы Светланы Дмитриевой, выставка очень интересная как для взрослых, так и для детей. Она добавила, что благодаря такой выставке на ВДНХ можно посмотреть всю Россию за несколько часов.