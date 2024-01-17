17 января 2024

В Кургане впервые за полгода остановился рост цен на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовый магазин. Курган, яйца
За прошедшую неделю в Кургане не наблюдалось повышения цены на яйца Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

В Кургане впервые за полгода остановилось подорожание десятка куриных яиц. С 8 по 14 января средняя цена данного продукта сохранялась на уровне 139 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Свердловскстат представляет данные еженедельной регистрации потребительских цен на продовольственные товары, бензин автомобильный, дизельное топливо. По данным на 15 января, средняя цена яиц куриных — 139 рублей. Прирост цен составил 99,85%», — указано на сайте Свердловскстата.

Значительное подорожание яиц началось в июне 2023 года. Тогда продукт стоил 71 рубль за десяток. В последующие месяцы цена продолжала расти. К ноябрю 2023 года стоимость данного продукта выросла на 31 рубль. Сообщается, что с июня до сентября цены не изменялись так резко, повышение было всего на два рубля. Наиболее резкий скачок в цене произошел в октябре. Тогда стоимость яиц к концу месяца достигла 88 рублей, что на десять рублей выше, чем в сентябре. К ноябрю цена увеличилась до 102 рублей.

Ранее URA.RU писало, что за первую неделю 2024 года яйца в Курганской области подорожали до 140 рублей. Тогда данный продукт вырос в цене на 3%. Вместе с тем подорожали и другие товары.

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В Кургане впервые за полгода остановилось подорожание десятка куриных яиц. С 8 по 14 января средняя цена данного продукта сохранялась на уровне 139 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Свердловскстат представляет данные еженедельной регистрации потребительских цен на продовольственные товары, бензин автомобильный, дизельное топливо. По данным на 15 января, средняя цена яиц куриных — 139 рублей. Прирост цен составил 99,85%», — указано на сайте Свердловскстата. Значительное подорожание яиц началось в июне 2023 года. Тогда продукт стоил 71 рубль за десяток. В последующие месяцы цена продолжала расти. К ноябрю 2023 года стоимость данного продукта выросла на 31 рубль. Сообщается, что с июня до сентября цены не изменялись так резко, повышение было всего на два рубля. Наиболее резкий скачок в цене произошел в октябре. Тогда стоимость яиц к концу месяца достигла 88 рублей, что на десять рублей выше, чем в сентябре. К ноябрю цена увеличилась до 102 рублей. Ранее URA.RU писало, что за первую неделю 2024 года яйца в Курганской области подорожали до 140 рублей. Тогда данный продукт вырос в цене на 3%. Вместе с тем подорожали и другие товары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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