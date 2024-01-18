Челябинец, обвиняемый в убийстве школьницы в Симе, попросился на свободу

Мужчине отказали в освобождении из СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Житель Сима (Челябинская область) Денис Моисеев, обвиняемый в убийстве местной школьницы, пытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU 18 января в пресс-службе прокуратуры, адвокаты обвиняемого ссылались на проблемы со здоровьем своего клиента и просили суд смягчить меру пресечения.

«Сторона защиты указывала на необходимость изменить меру пресечения на домашний арест в связи с состоянием здоровья обвиняемого и наличием заболеваний. Областной суд с учетом позиции прокурора отказал защитнику в удовлетворении жалобы, меру пресечения в виде заключения под стражей оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Таким образом постановление Центрального райсуда Челябинска вступило в силу. Мужчина останется под стражей до 9 марта.

Об убийстве стало известно в июле 2023 года. Сначала девочку считали пропавшей без вести. Местные несколько дней искали ее. Сначала на берегу реки нашли ее рюкзак. Оперативники рассматривали версию о том, что девочка могла утонуть. Во время подготовки водолазной команды по городу разлетелась информация, что девочку нашли убитой, а подозреваемый уже задержан. Информация оказалась правдивой. Задержанным оказался отец подруги убитой девочки. Под предлогом подвезти девочку до дома, он увез ее в лес, где надругался над ней, а потом убил.