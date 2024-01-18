Вице-премьер Хуснуллин отметил ЯНАО в числе лидеров по нацпроектам

ЯНАО вошел в число регионов-лидеров по выполнению национальных проектов. Итоги 2023 года на заседании комиссии по региональному развитию подвел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Все регионы активно участвуют в работе по нацпроектам, но есть и те, которые стабильно держатся в лидерах. Кроме того, 31 регион в 2023 году показал наилучшую работу по реализации федеральных программ», — приводит слова Марата Хуснуллина пресс-служба правительства России на официальном сайте. В числе лидеров был отмечен ЯНАО, ХМАО и Тюменская область.
В 2018 президент России Владимир Путин подписал указ о нацпроектах, которые работают над 13 целями развития страны. Они охватывают самые проблемные сферы в стране: здравоохранение, образование, демографию, экологию, образование, жилье и другие. В ЯНАО активно реализуется работа по переселению из аварийного жилья, а строительство новых домов идет опережающими темпами.
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