Вице-премьер Хуснуллин отметил ЯНАО в числе лидеров по нацпроектам

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Москвский урбанистический форум. Публичное интервью М.Ш. Хуснуллина Андрею Кондрашову. Москва, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин отметил ЯНАО в числе лидеров по выполнению нацпроектов Фото:

ЯНАО вошел в число регионов-лидеров по выполнению национальных проектов. Итоги 2023 года на заседании комиссии по региональному развитию подвел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Все регионы активно участвуют в работе по нацпроектам, но есть и те, которые стабильно держатся в лидерах. Кроме того, 31 регион в 2023 году показал наилучшую работу по реализации федеральных программ», — приводит слова Марата Хуснуллина пресс-служба правительства России на официальном сайте. В числе лидеров был отмечен ЯНАО, ХМАО и Тюменская область.

В 2018 президент России Владимир Путин подписал указ о нацпроектах, которые работают над 13 целями развития страны. Они охватывают самые проблемные сферы в стране: здравоохранение, образование, демографию, экологию, образование, жилье и другие. В ЯНАО активно реализуется работа по переселению из аварийного жилья, а строительство новых домов идет опережающими темпами.

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ЯНАО вошел в число регионов-лидеров по выполнению национальных проектов. Итоги 2023 года на заседании комиссии по региональному развитию подвел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Все регионы активно участвуют в работе по нацпроектам, но есть и те, которые стабильно держатся в лидерах. Кроме того, 31 регион в 2023 году показал наилучшую работу по реализации федеральных программ», — приводит слова Марата Хуснуллина пресс-служба правительства России на официальном сайте. В числе лидеров был отмечен ЯНАО, ХМАО и Тюменская область. В 2018 президент России Владимир Путин подписал указ о нацпроектах, которые работают над 13 целями развития страны. Они охватывают самые проблемные сферы в стране: здравоохранение, образование, демографию, экологию, образование, жилье и другие. В ЯНАО активно реализуется работа по переселению из аварийного жилья, а строительство новых домов идет опережающими темпами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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