Задержанного ФСБ свердловского офицера подозревают в связях с «черными лесорубами»

Бойцы ФСБ задержали Ивана Ергеледжи вечером 9 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Иван Ергеледжи, которого задержали бойцы ФСБ по подозрению в мошенничестве, мог быть опосредованно связан с предполагаемыми браконьерами леса — «черными лесорубами». Соответствующую версию в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Дело о мошенничестве, по которому подозревают Ергеледжи, вероятно, связано с вырубщиками леса. Но про ОПГ говорить не приходится. Скорее всего, обычные работяги», — рассказал собеседник агентства. Предположительно, в деле могут фигурировать так называемые «черные лесорубы», которые пытались избежать проверок на производстве.

Другой источник URA.RU подчеркнул, что вина офицера еще не доказана, и сам он не замешан в коррупционных схемах. «Крупного срока ему не грозит, но погон он наверняка уже лишился», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обращалось в пресс-службу УФСБ по региону. Там воздержались от комментариев. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых в разговоре с URA.RU отмечал, что информация, размещенная в СМИ, проверяется.