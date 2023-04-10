Задержанного ФСБ свердловского офицера подозревают в связях с «черными лесорубами»

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Бойцы ФСБ задержали Ивана Ергеледжи вечером 9 апреля Фото:

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Иван Ергеледжи, которого задержали бойцы ФСБ по подозрению в мошенничестве, мог быть опосредованно связан с предполагаемыми браконьерами леса — «черными лесорубами». Соответствующую версию в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Дело о мошенничестве, по которому подозревают Ергеледжи, вероятно, связано с вырубщиками леса. Но про ОПГ говорить не приходится. Скорее всего, обычные работяги», — рассказал собеседник агентства. Предположительно, в деле могут фигурировать так называемые «черные лесорубы», которые пытались избежать проверок на производстве.

Другой источник URA.RU подчеркнул, что вина офицера еще не доказана, и сам он не замешан в коррупционных схемах. «Крупного срока ему не грозит, но погон он наверняка уже лишился», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обращалось в пресс-службу УФСБ по региону. Там воздержались от комментариев. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых в разговоре с URA.RU отмечал, что информация, размещенная в СМИ, проверяется.

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Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Иван Ергеледжи, которого задержали бойцы ФСБ по подозрению в мошенничестве, мог быть опосредованно связан с предполагаемыми браконьерами леса — «черными лесорубами». Соответствующую версию в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Дело о мошенничестве, по которому подозревают Ергеледжи, вероятно, связано с вырубщиками леса. Но про ОПГ говорить не приходится. Скорее всего, обычные работяги», — рассказал собеседник агентства. Предположительно, в деле могут фигурировать так называемые «черные лесорубы», которые пытались избежать проверок на производстве. Другой источник URA.RU подчеркнул, что вина офицера еще не доказана, и сам он не замешан в коррупционных схемах. «Крупного срока ему не грозит, но погон он наверняка уже лишился», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обращалось в пресс-службу УФСБ по региону. Там воздержались от комментариев. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых в разговоре с URA.RU отмечал, что информация, размещенная в СМИ, проверяется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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