18 января 2024

Пермские следователи организовали проверку из-за буйного пассажира в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Пассажира экстренно севшего самолета отправили на медосвидетельствование Фото:

Следователи выясняют обстоятельства экстренной посадки самолета «Сургут — Москва» в пермском аэропорту, произошедшей из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СКР.

«Следователи Перми выясняют обстоятельства инцидента. Центральное МСУТ СК России проводит проверку по ситуации с экстренной посадкой самолета из-за агрессивного пассажира», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, 18 января в аэропорту «Большое Савино» экстренно сел самолет «Сургут — Москва». Командир воздушного судна решил совершить посадку из-за агрессивного поведения пассажира, который нарушал общественный порядок и выражал неуважение к обществу. После посадки мужчину направили на медосвидетельствование.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Ярославля в Пермь, экстренно приземлился в Казани. Причиной стала неисправность воздушного судна. Пассажиров разместили в гостинице на время ремонта самолета.

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Следователи выясняют обстоятельства экстренной посадки самолета «Сургут — Москва» в пермском аэропорту, произошедшей из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СКР. «Следователи Перми выясняют обстоятельства инцидента. Центральное МСУТ СК России проводит проверку по ситуации с экстренной посадкой самолета из-за агрессивного пассажира», — сообщили в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, 18 января в аэропорту «Большое Савино» экстренно сел самолет «Сургут — Москва». Командир воздушного судна решил совершить посадку из-за агрессивного поведения пассажира, который нарушал общественный порядок и выражал неуважение к обществу. После посадки мужчину направили на медосвидетельствование. Ранее пассажирский самолет, летевший из Ярославля в Пермь, экстренно приземлился в Казани. Причиной стала неисправность воздушного судна. Пассажиров разместили в гостинице на время ремонта самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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