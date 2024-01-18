Пермские следователи организовали проверку из-за буйного пассажира в самолете

Следователи выясняют обстоятельства экстренной посадки самолета «Сургут — Москва» в пермском аэропорту, произошедшей из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СКР.
«Следователи Перми выясняют обстоятельства инцидента. Центральное МСУТ СК России проводит проверку по ситуации с экстренной посадкой самолета из-за агрессивного пассажира», — сообщили в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, 18 января в аэропорту «Большое Савино» экстренно сел самолет «Сургут — Москва». Командир воздушного судна решил совершить посадку из-за агрессивного поведения пассажира, который нарушал общественный порядок и выражал неуважение к обществу. После посадки мужчину направили на медосвидетельствование.
Ранее пассажирский самолет, летевший из Ярославля в Пермь, экстренно приземлился в Казани. Причиной стала неисправность воздушного судна. Пассажиров разместили в гостинице на время ремонта самолета.
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