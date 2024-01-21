В Кургане бухгалтер выплатила брату «колбасного короля» миллионы рублей

Суд Кургана вынес приговор бухгалтеру сооснователя мясокомбината «Велес»

Суд Кургана вынес приговор бухгалтеру, присвоившей миллионы Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Курганский городской суд вынес приговор бывшему бухгалтеру ИП Дмитрия Ильтякова (брата депутата Госдумы и одного из основателей мясокомбината «Велес» Александра Ильтякова). Женщину признали виновной в махинациях с финансами предприятия и дали условный срок. Она также выплатила более 3 млн рублей ущерба экс-работодателю. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. ПАЮ — ст. 174 ч.1 (легализация денежных средств), ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинительный приговор», — информирует картотека курганского горсуда. Источники редакции сообщили, что бывший бухгалтер Ильтякова получила условный срок за мошенничество и возместила более 3,4 млн рублей ущерба.

Редакция обратилась в пресс-службу суда. Там подтвердили информацию и сообщили, что старший бухгалтер в период с ноября 2020 по апрель 2022 года подделывала подписи сотрудников в служебных записках и получала денежные средства, которые тратила по своему усмотрению. «Своими действия она причинила потерпевшему ущерб в сумме более 3,4 млн рублей. Подсудимая возместила ущерб в полном объеме и выплатила компенсацию морального вреда», — рассказали в суде.

По обвинению в легализации женщину оправдали. По фактам мошенничества ее признали виновной и приговорили к лишению свободы на три года условно (на два года). Приговор в настоящее время обжалуется.

Ранее URA.RU сообщало, что в компании курганского депутата обнаружили махинации в бухгалтерии. Владелец фирмы подтвердил редакции, что расследуется уголовное дело, ущерб составил свыше трех миллионов рублей.