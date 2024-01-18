Как жителям ЯНАО записаться на прием в поликлинику

Ежедневно жители Ямало-Ненецкого автономного округа сталкиваются с трудностями при записи на прием к медицинским специалистам. Какими способами можно получить талон к врачу, расскажет URA.RU.
В больницы Ямала можно записаться на прием следующими способами:
- Позвонить в регистратуру поликлиники;
- Записаться в мобильном приложении «К врачу»;
- Получить талон на прием на региональном портале медицинских услуг — yamalmed.ru;
- Записаться к врачу с помощью инфомата в поликлинике.
Талоны на всех имеющихся ресурсах и в колл-центре обновляются одномоментно в 07:30. Талоны на плановый прием к врачу выкладываются ежедневно на 14 дней вперед.
В окружном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что в прошлом году ямальцы 4 миллиона раз дистанционно записались к врачу. Для приема были доступны слоты к 2 тысячам врачей. Мобильным приложением «К врачу» воспользовались 43 тысячи северян. Колл-центры обработали 1 миллион звонков, среднее время ожидания — 20 секунд. В 2023 году в регистратуре специалисты начали вести листы ожидания. Накануне обзванивали ранее записавшихся и, если пациенты отказывались, приглашали людей из листа ожидания. Так 7 тысяч пациентов из листа ожидания попали на прием.
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