18 января 2024

Как жителям ЯНАО записаться на прием в поликлинику

Жители ЯНАО могут получить талон на прием к доктору несколькими способами
© Служба новостей «URA.RU»
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За 2023 год пациенты ямальских больниц записались к врачам более 5 миллионов раз Фото:

Ежедневно жители Ямало-Ненецкого автономного округа сталкиваются с трудностями при записи на прием к медицинским специалистам. Какими способами можно получить талон к врачу, расскажет URA.RU.

В больницы Ямала можно записаться на прием следующими способами:

  • Позвонить в регистратуру поликлиники;
  • Записаться в мобильном приложении «К врачу»;
  • Получить талон на прием на региональном портале медицинских услуг — yamalmed.ru;
  • Записаться к врачу с помощью инфомата в поликлинике.

Талоны на всех имеющихся ресурсах и в колл-центре обновляются одномоментно в 07:30. Талоны на плановый прием к врачу выкладываются ежедневно на 14 дней вперед.

В окружном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что в прошлом году ямальцы 4 миллиона раз дистанционно записались к врачу. Для приема были доступны слоты к 2 тысячам врачей. Мобильным приложением «К врачу» воспользовались 43 тысячи северян. Колл-центры обработали 1 миллион звонков, среднее время ожидания — 20 секунд. В 2023 году в регистратуре специалисты начали вести листы ожидания. Накануне обзванивали ранее записавшихся и, если пациенты отказывались, приглашали людей из листа ожидания. Так 7 тысяч пациентов из листа ожидания попали на прием.

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Ежедневно жители Ямало-Ненецкого автономного округа сталкиваются с трудностями при записи на прием к медицинским специалистам. Какими способами можно получить талон к врачу, расскажет URA.RU. В больницы Ямала можно записаться на прием следующими способами: В окружном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что в прошлом году ямальцы 4 миллиона раз дистанционно записались к врачу. Для приема были доступны слоты к 2 тысячам врачей. Мобильным приложением «К врачу» воспользовались 43 тысячи северян. Колл-центры обработали 1 миллион звонков, среднее время ожидания — 20 секунд. В 2023 году в регистратуре специалисты начали вести листы ожидания. Накануне обзванивали ранее записавшихся и, если пациенты отказывались, приглашали людей из листа ожидания. Так 7 тысяч пациентов из листа ожидания попали на прием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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