Как жителям ЯНАО записаться на прием в поликлинику

Жители ЯНАО могут получить талон на прием к доктору несколькими способами

19 января 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

За 2023 год пациенты ямальских больниц записались к врачам более 5 миллионов раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ежедневно жители Ямало-Ненецкого автономного округа сталкиваются с трудностями при записи на прием к медицинским специалистам. Какими способами можно получить талон к врачу, расскажет URA.RU. В больницы Ямала можно записаться на прием следующими способами: Позвонить в регистратуру поликлиники;

Записаться в мобильном приложении «К врачу»;

Получить талон на прием на региональном портале медицинских услуг — yamalmed.ru;

Записаться к врачу с помощью инфомата в поликлинике. Талоны на всех имеющихся ресурсах и в колл-центре обновляются одномоментно в 07:30. Талоны на плановый прием к врачу выкладываются ежедневно на 14 дней вперед. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что в прошлом году ямальцы 4 миллиона раз дистанционно записались к врачу. Для приема были доступны слоты к 2 тысячам врачей. Мобильным приложением «К врачу» воспользовались 43 тысячи северян. Колл-центры обработали 1 миллион звонков, среднее время ожидания — 20 секунд. В 2023 году в регистратуре специалисты начали вести листы ожидания. Накануне обзванивали ранее записавшихся и, если пациенты отказывались, приглашали людей из листа ожидания. Так 7 тысяч пациентов из листа ожидания попали на прием.

Ежедневно жители Ямало-Ненецкого автономного округа сталкиваются с трудностями при записи на прием к медицинским специалистам. Какими способами можно получить талон к врачу, расскажет URA.RU. В больницы Ямала можно записаться на прием следующими способами: В окружном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что в прошлом году ямальцы 4 миллиона раз дистанционно записались к врачу. Для приема были доступны слоты к 2 тысячам врачей. Мобильным приложением «К врачу» воспользовались 43 тысячи северян. Колл-центры обработали 1 миллион звонков, среднее время ожидания — 20 секунд. В 2023 году в регистратуре специалисты начали вести листы ожидания. Накануне обзванивали ранее записавшихся и, если пациенты отказывались, приглашали людей из листа ожидания. Так 7 тысяч пациентов из листа ожидания попали на прием.