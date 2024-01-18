Происшествия В ямальском селе Лопхари медики спасли мужчину с проникающим ножевым ранением 19 января 2024 в 13:36 Размер текста - 17 + Врачи больше суток боролись за жизнь пациента (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи фельдшерско-акушерского пункта села Лопхари (ЯНАО) спасли 25-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением в грудь. Об этом рассказали в соцсети «ВКонтакте». «Медицинская эвакуация пациента была невозможна из-за метеоусловий. До прибытия бригады врачей из районной больницы в течение 13,5 часа медицинскую помощь пациенту оказывали фельдшер Светлана Хороля, акушерка Кристина Новикевич, медицинская сестра Светлана Рылова и санитарка Анна Контерова. Благодаря их квалифицированной помощи у пациента не развились опасные осложнения», — сообщили на официальной странице Мужевской ЦРБ «ВКонтакте». Прибывшие на треколе «Ямалспаса» заведующий хирургическим отделением Орлан Ондар и врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Костоваров оказывали мужчине помощь в течение следующих 15 часов. «Ситуация осложнялась очень большим объемом кровопотери. Состояние пациента было тяжелым, медики собирали кровь в специальные контейнеры и вливали ее внутривенно обратно пациенту», — подчеркнули мужевские врачи. Позднее бригада врачей санавиации доставила мужчину в Салехардскую окружную больницу. Происшествие произошло 4 декабря 2023 года. Спасенный мужчина был выписан из лечебного учреждения домой спустя десять дней. Врачи фельдшерско-акушерского пункта села Лопхари (ЯНАО) спасли 25-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением в грудь. Об этом рассказали в соцсети «ВКонтакте». «Медицинская эвакуация пациента была невозможна из-за метеоусловий. До прибытия бригады врачей из районной больницы в течение 13,5 часа медицинскую помощь пациенту оказывали фельдшер Светлана Хороля, акушерка Кристина Новикевич, медицинская сестра Светлана Рылова и санитарка Анна Контерова. Благодаря их квалифицированной помощи у пациента не развились опасные осложнения», — сообщили на официальной странице Мужевской ЦРБ «ВКонтакте». Прибывшие на треколе «Ямалспаса» заведующий хирургическим отделением Орлан Ондар и врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Костоваров оказывали мужчине помощь в течение следующих 15 часов. «Ситуация осложнялась очень большим объемом кровопотери. Состояние пациента было тяжелым, медики собирали кровь в специальные контейнеры и вливали ее внутривенно обратно пациенту», — подчеркнули мужевские врачи. Позднее бригада врачей санавиации доставила мужчину в Салехардскую окружную больницу. Происшествие произошло 4 декабря 2023 года. Спасенный мужчина был выписан из лечебного учреждения домой спустя десять дней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям