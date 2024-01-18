18 января 2024

В ямальском селе Лопхари медики спасли мужчину с проникающим ножевым ранением

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи больше суток боролись за жизнь пациента (архивное фото) Фото:

Врачи фельдшерско-акушерского пункта села Лопхари (ЯНАО) спасли 25-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением в грудь. Об этом рассказали в соцсети «ВКонтакте».

«Медицинская эвакуация пациента была невозможна из-за метеоусловий. До прибытия бригады врачей из районной больницы в течение 13,5 часа медицинскую помощь пациенту оказывали фельдшер Светлана Хороля, акушерка Кристина Новикевич, медицинская сестра Светлана Рылова и санитарка Анна Контерова. Благодаря их квалифицированной помощи у пациента не развились опасные осложнения», — сообщили на официальной странице Мужевской ЦРБ «ВКонтакте».

Прибывшие на треколе «Ямалспаса» заведующий хирургическим отделением Орлан Ондар и врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Костоваров оказывали мужчине помощь в течение следующих 15 часов. «Ситуация осложнялась очень большим объемом кровопотери. Состояние пациента было тяжелым, медики собирали кровь в специальные контейнеры и вливали ее внутривенно обратно пациенту», — подчеркнули мужевские врачи. Позднее бригада врачей санавиации доставила мужчину в Салехардскую окружную больницу.

Происшествие произошло 4 декабря 2023 года. Спасенный мужчина был выписан из лечебного учреждения домой спустя десять дней.

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Врачи фельдшерско-акушерского пункта села Лопхари (ЯНАО) спасли 25-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением в грудь. Об этом рассказали в соцсети «ВКонтакте». «Медицинская эвакуация пациента была невозможна из-за метеоусловий. До прибытия бригады врачей из районной больницы в течение 13,5 часа медицинскую помощь пациенту оказывали фельдшер Светлана Хороля, акушерка Кристина Новикевич, медицинская сестра Светлана Рылова и санитарка Анна Контерова. Благодаря их квалифицированной помощи у пациента не развились опасные осложнения», — сообщили на официальной странице Мужевской ЦРБ «ВКонтакте». Прибывшие на треколе «Ямалспаса» заведующий хирургическим отделением Орлан Ондар и врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Костоваров оказывали мужчине помощь в течение следующих 15 часов. «Ситуация осложнялась очень большим объемом кровопотери. Состояние пациента было тяжелым, медики собирали кровь в специальные контейнеры и вливали ее внутривенно обратно пациенту», — подчеркнули мужевские врачи. Позднее бригада врачей санавиации доставила мужчину в Салехардскую окружную больницу. Происшествие произошло 4 декабря 2023 года. Спасенный мужчина был выписан из лечебного учреждения домой спустя десять дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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