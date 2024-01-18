Губернатор Шумков поручил передавать музейные иконы в храмы. Фото, видео

19 января 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Одну из икон губернатор Вадим Шумков передал в Александро-Невский кафедральный собор (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков договорился с митрополитом Даниилом о том, что часть икон, находящихся в музеях региона, передадут в храмы. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «В соответствии с соглашением с епархией часть икон, которые в период безбожия изымались из храмов и находятся в запасниках наших музеев, должны находиться в храмах. Так будет правильнее с точки зрения исторической справедливости, чтобы люди могли приходить и обращаться к святым образам, написанным для этих целей нашими предками. Договорились с владыкой Даниилом, что будем продолжать эту работу», — написал Шумков. Губернатор в праздник Крещения Господня пришел на Божественную литургию в Александро-Невский кафедральный собор. Во время праздника он передал из музейных фондов икону князя Александра Невского, написанную ранее строительства самого собора. Также Шумков встретился с воспитанниками православной гимназии имени святого Александра Невского. Губернатор пообещал, что правительство будет помогать им, в том числе финансово. «Когда я начинал свою работу в Курганской области, несколько раз обращался к Господу, чтобы он помог разобраться в тех проблемах, которые были в нашем регионе. Курганская область сегодня — один из регионов-лидеров по развитию экономики в нашей стране. Но я могу сказать вам честно: все это было бы невозможно без помощи Всевышнего. И сегодня здесь я хочу вместе с вами поблагодарить нашего Господа Бога», — заявил Шумков на празднике, передают представители Курганской епархии в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Ранее Шумков подарил храму в рабочем поселке Варгаши старинную икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец». До этого он передал Троицкому собору икону преподобного Сергия Радонежского, написанную в Троице-Сергиевой лавре. Губернатор передал икону 19 января Фото: группа Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/eparhiyakurgan?w=wall-122413038_14681 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков договорился с митрополитом Даниилом о том, что часть икон, находящихся в музеях региона, передадут в храмы. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «В соответствии с соглашением с епархией часть икон, которые в период безбожия изымались из храмов и находятся в запасниках наших музеев, должны находиться в храмах. Так будет правильнее с точки зрения исторической справедливости, чтобы люди могли приходить и обращаться к святым образам, написанным для этих целей нашими предками. Договорились с владыкой Даниилом, что будем продолжать эту работу», — написал Шумков. Губернатор в праздник Крещения Господня пришел на Божественную литургию в Александро-Невский кафедральный собор. Во время праздника он передал из музейных фондов икону князя Александра Невского, написанную ранее строительства самого собора. Также Шумков встретился с воспитанниками православной гимназии имени святого Александра Невского. Губернатор пообещал, что правительство будет помогать им, в том числе финансово. «Когда я начинал свою работу в Курганской области, несколько раз обращался к Господу, чтобы он помог разобраться в тех проблемах, которые были в нашем регионе. Курганская область сегодня — один из регионов-лидеров по развитию экономики в нашей стране. Но я могу сказать вам честно: все это было бы невозможно без помощи Всевышнего. И сегодня здесь я хочу вместе с вами поблагодарить нашего Господа Бога», — заявил Шумков на празднике, передают представители Курганской епархии в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Ранее Шумков подарил храму в рабочем поселке Варгаши старинную икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец». До этого он передал Троицкому собору икону преподобного Сергия Радонежского, написанную в Троице-Сергиевой лавре.