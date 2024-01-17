Губернатор Шумков подарил курганскому храму старинную икону

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подарил храму в рабочем поселке региона Варгаши старинную икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец». Об этом пишет Курганская Епархия в своей группе в соцсети «ВКонтакте»
«Клирик храма Успения Пресвятой Богородицы районного поселка Варгаши иерей Александр Завьялов 17 января привез из Кургана старинную икону Божьей Матери „Умягчение злых сердец“. Этот образ подарил храму губернатор Курганской области Вадим Шумков», — сообщается в группе епархии. Также сообщается, что в этот же день священник совершил перед подаренной иконой молебен.
Икона «Умягчение злых сердец» известна также как «Симеоново проречение». Богородицу изображают с семью мечами, символизирующими страдания. Происхождение «Умягчение злых сердец» связано с юго-западной Русью, а «Семистрельная» пришла с Русского Севера. Почитание этих икон объединено в православной Церкви, и молитвы перед ними считаются защитой от нетерпимости, гнева, а также вражды в семье и обществе.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков сделал подарок Троицкому собору в Кургане. Он передал храму икону преподобного Сергия Радонежского, написанную в Троице-Сергиевой лавре.
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