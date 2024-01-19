Рейс Новосибирск-Пермь направили в аэропорт Екатеринбурга из-за непогоды

Рейс до Перми направили в Екатеринбург
Рейс S7 5039 сообщением Новосибирск-Пермь отправили в аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в справочной службе аэропорта Большое Савино.
«Из-за непогоды самолет из Новосибирска отправили на запасной аэропорт в Екатеринбург. Как только погода наладиться, борт вылетит в Пермь» — рассказали в справочной службе пермского аэропорта.
URA.RU сообщало, что аэропорт Большое Савино закрыт. Из-за ухудшения погоды взлетно-посадочная полоса заметена снегом. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.
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