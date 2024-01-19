Рейс Новосибирск-Пермь направили в аэропорт Екатеринбурга из-за непогоды

19 января 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Рейс до Перми направили в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс S7 5039 сообщением Новосибирск-Пермь отправили в аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в справочной службе аэропорта Большое Савино. «Из-за непогоды самолет из Новосибирска отправили на запасной аэропорт в Екатеринбург. Как только погода наладиться, борт вылетит в Пермь» — рассказали в справочной службе пермского аэропорта. URA.RU сообщало, что аэропорт Большое Савино закрыт. Из-за ухудшения погоды взлетно-посадочная полоса заметена снегом. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.

Рейс S7 5039 сообщением Новосибирск-Пермь отправили в аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в справочной службе аэропорта Большое Савино. «Из-за непогоды самолет из Новосибирска отправили на запасной аэропорт в Екатеринбург. Как только погода наладиться, борт вылетит в Пермь» — рассказали в справочной службе пермского аэропорта. URA.RU сообщало, что аэропорт Большое Савино закрыт. Из-за ухудшения погоды взлетно-посадочная полоса заметена снегом. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.