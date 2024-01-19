19 января 2024

Курганский «поющий бурят» из зоны СВО обратился к землякам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский боец поблагодарил земляков за теплые перчатки и носки Фото:
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Курганский военнослужащий, который стал известным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ», записал вместе с товарищами по оружию видеообращение к землякам, в котором поблагодарил курганцев за помощь фронту. Видео опубликовано в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте».

«Бойцы батареи „Дизайнер“ благодарят жителей сел Камаган и Птичье Куртамышского округа (Курганская область) за присланные теплые перчатки и носки. Враг будет разбит, победа будет за нами», — подчеркнул в видеообращении курганский боец СВО.

Ранее «поющий бурят» рассказал, что будучи рядовым по штатной должности сержанта, занимается офицерской работой. Он добавил, что руководит батареей артиллерии в зоне СВО.

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Курганский военнослужащий, который стал известным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ», записал вместе с товарищами по оружию видеообращение к землякам, в котором поблагодарил курганцев за помощь фронту. Видео опубликовано в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Бойцы батареи „Дизайнер“ благодарят жителей сел Камаган и Птичье Куртамышского округа (Курганская область) за присланные теплые перчатки и носки. Враг будет разбит, победа будет за нами», — подчеркнул в видеообращении курганский боец СВО. Ранее «поющий бурят» рассказал, что будучи рядовым по штатной должности сержанта, занимается офицерской работой. Он добавил, что руководит батареей артиллерии в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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