Курганский «поющий бурят» из зоны СВО обратился к землякам. Видео

20 января 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Курганский боец поблагодарил земляков за теплые перчатки и носки Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военнослужащий, который стал известным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ», записал вместе с товарищами по оружию видеообращение к землякам, в котором поблагодарил курганцев за помощь фронту. Видео опубликовано в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Бойцы батареи „Дизайнер“ благодарят жителей сел Камаган и Птичье Куртамышского округа (Курганская область) за присланные теплые перчатки и носки. Враг будет разбит, победа будет за нами», — подчеркнул в видеообращении курганский боец СВО. Ранее «поющий бурят» рассказал, что будучи рядовым по штатной должности сержанта, занимается офицерской работой. Он добавил, что руководит батареей артиллерии в зоне СВО.

Курганский военнослужащий, который стал известным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ», записал вместе с товарищами по оружию видеообращение к землякам, в котором поблагодарил курганцев за помощь фронту. Видео опубликовано в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Бойцы батареи „Дизайнер“ благодарят жителей сел Камаган и Птичье Куртамышского округа (Курганская область) за присланные теплые перчатки и носки. Враг будет разбит, победа будет за нами», — подчеркнул в видеообращении курганский боец СВО. Ранее «поющий бурят» рассказал, что будучи рядовым по штатной должности сержанта, занимается офицерской работой. Он добавил, что руководит батареей артиллерии в зоне СВО.