Махонин рассказал, чем Пермский край помог ЛНР

Пермский край помог восстановить шесть домов в Северодонецке
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Махонин заверил, что край продолжит оказывать помощь Северодонецку Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который в середине июня посетил во второй раз Северодонецк в ЛНР, рассказал, что за год город заметно преобразился. Прикамье в рамках соглашения с властями города оказывает шефскую помощь в его восстановлении.

«Работы предстоит много. Понятно, что одному Пермскому краю здесь не справиться, работаем совместно с федеральными ведомствами. Нам определен квартал для работ. Шесть домов уже восстановлено: там закрыт тепловой контур, отремонтирована кровля. Работаем над тем, чтобы уже в этом году в дома поступило тепло», — отметил Дмитрий Махонин во время прямого эфира на «Радио Sputnik Пермь».

Он добавил, что скоро силами пермских предприятий в Северодонецке будет построено две котельные. В 2022 году Пермский край помог восстановить местную школу и детский сад. Также регион помог подшефному городу с коммунальной техникой и стройматериалами.

Махонин заявил, что за год (впервые он побывал в Северодонецке в августе 2022 года) город сильно изменился. Если во время прошлого визита улицы были безлюдными, то сейчас в Северодонецк, по его словам, вернулись десятки тысяч человек, работает общественный транспорт.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который в середине июня посетил во второй раз Северодонецк в ЛНР, рассказал, что за год город заметно преобразился. Прикамье в рамках соглашения с властями города оказывает шефскую помощь в его восстановлении. «Работы предстоит много. Понятно, что одному Пермскому краю здесь не справиться, работаем совместно с федеральными ведомствами. Нам определен квартал для работ. Шесть домов уже восстановлено: там закрыт тепловой контур, отремонтирована кровля. Работаем над тем, чтобы уже в этом году в дома поступило тепло», — отметил Дмитрий Махонин во время прямого эфира на «Радио Sputnik Пермь». Он добавил, что скоро силами пермских предприятий в Северодонецке будет построено две котельные. В 2022 году Пермский край помог восстановить местную школу и детский сад. Также регион помог подшефному городу с коммунальной техникой и стройматериалами. Махонин заявил, что за год (впервые он побывал в Северодонецке в августе 2022 года) город сильно изменился. Если во время прошлого визита улицы были безлюдными, то сейчас в Северодонецк, по его словам, вернулись десятки тысяч человек, работает общественный транспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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