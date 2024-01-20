Telegraph: ВСУ безуспешно пытаются повторить знаменитую «линию Суровикина»

21 января 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

Укрепленная линия обороны Украины помешает ВСУ продвинуться вперед, сообщают СМИ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Линия обороны, которую сейчас строят ВСУ, не сможет быть такой же крепкой и надежной, как «линия Суровикина». Об этом сообщает газета Telegraph, уточная, что ВСУ оказались в сложном положении из-за своей новой тактики. «Хотя более сильные укрепления замедлят движение российских войск и сократят количество жертв в ВСУ, они также уменьшат амбиции Киева по продвижению вперед. Поэтому Киев оказался в затруднительном положении. Украинская линия обороны, которую ВСУ пытаются скопировать у России, вряд ли сможет стать такой же мощной», — говорится в материале . Telegraph отмечает, что минные поля, которые сломили наступление Украины, были повторены Киевом. А президент Украины Владимир Зеленский планирует построить укрепленную линию обороны также вдоль границы с Белоруссией. После провального контрнаступления ВСУ сменили тактику. Теперь они перешли к строительству укрепленной линии. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков заявлял, что она появится не раньше весны. Это важно, потому что после того, как стает снег, военные действия на фронте активизируются. Сейчас, как пишет издание «Ридус», ВСУ планирует засесть в глухую оборону. Армия России создала укрепления задолго до начала контрнаступления ВСУ. Проектом лично занимался бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Из чего состоит «линия Суровикина» — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Линия обороны, которую сейчас строят ВСУ, не сможет быть такой же крепкой и надежной, как «линия Суровикина». Об этом сообщает газета Telegraph, уточная, что ВСУ оказались в сложном положении из-за своей новой тактики. «Хотя более сильные укрепления замедлят движение российских войск и сократят количество жертв в ВСУ, они также уменьшат амбиции Киева по продвижению вперед. Поэтому Киев оказался в затруднительном положении. Украинская линия обороны, которую ВСУ пытаются скопировать у России, вряд ли сможет стать такой же мощной», — говорится в материале. Telegraph отмечает, что минные поля, которые сломили наступление Украины, были повторены Киевом. А президент Украины Владимир Зеленский планирует построить укрепленную линию обороны также вдоль границы с Белоруссией. После провального контрнаступления ВСУ сменили тактику. Теперь они перешли к строительству укрепленной линии. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков заявлял, что она появится не раньше весны. Это важно, потому что после того, как стает снег, военные действия на фронте активизируются. Сейчас, как пишет издание «Ридус», ВСУ планирует засесть в глухую оборону. Армия России создала укрепления задолго до начала контрнаступления ВСУ. Проектом лично занимался бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Из чего состоит «линия Суровикина» — в материале URA.RU.