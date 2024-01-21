Происшествия РБК Украина: СБУ стоит за атакой на завод «Новатэк» под Петербургом 21 января 2024 в 15:36 Размер текста - 17 + По данным РБК Украина, пожар начался из-за атаки беспилотников Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к атаке на завод «Новатэк» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщило агентство РБК Украина. «Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация СБУ», — передает РБК Украина. По данным украинского СМИ, из-за атаки украинских беспилотников на заводе начался пожар. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошел пожар в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк». В пресс-службе предприятия отметили, что возгорание началось по причине внешнего воздействия. Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к атаке на завод «Новатэк» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщило агентство РБК Украина. «Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация СБУ», — передает РБК Украина. По данным украинского СМИ, из-за атаки украинских беспилотников на заводе начался пожар. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошел пожар в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк». В пресс-службе предприятия отметили, что возгорание началось по причине внешнего воздействия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям