РБК Украина: СБУ стоит за атакой на завод «Новатэк» под Петербургом

По данным РБК Украина, пожар начался из-за атаки беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к атаке на завод «Новатэк» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщило агентство РБК Украина.
«Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация СБУ», — передает РБК Украина. По данным украинского СМИ, из-за атаки украинских беспилотников на заводе начался пожар.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошел пожар в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк». В пресс-службе предприятия отметили, что возгорание началось по причине внешнего воздействия.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.