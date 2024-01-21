РБК Украина: СБУ стоит за атакой на завод «Новатэк» под Петербургом

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По данным РБК Украина, пожар начался из-за атаки беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к атаке на завод «Новатэк» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщило агентство РБК Украина.

«Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация СБУ», — передает РБК Украина. По данным украинского СМИ, из-за атаки украинских беспилотников на заводе начался пожар.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошел пожар в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк». В пресс-службе предприятия отметили, что возгорание началось по причине внешнего воздействия.

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Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к атаке на завод «Новатэк» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщило агентство РБК Украина. «Сегодняшняя ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация СБУ», — передает РБК Украина. По данным украинского СМИ, из-за атаки украинских беспилотников на заводе начался пожар. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошел пожар в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк». В пресс-службе предприятия отметили, что возгорание началось по причине внешнего воздействия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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