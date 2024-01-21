В Анталье за неделю нашли шесть трупов на пляже: версии происходящего

В Анталье за неделю нашли шесть трупов на пляже

21 января 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Обнаружение трупов без голов может указывать на умышленные действия Фото: Виталий Страхов © URA.RU В турецком городе Анталья в течение последней недели на побережье было обнаружено шесть тел, состояние которых указывает на насильственную смерть. URA.RU в материале рассказывает о версиях происходящего. Первый случай был зарегистрирован 17 января, когда на пляже пятизвездочной гостиницы был найден обезглавленный труп в таком состоянии, что нельзя было даже понять — мужчина это или женщина, передает источник «Комсомольской правды». На следующий день трагедия усугубилась обнаружением тела десятилетней девочки. А в районах Ташагыл и Кызылот были найдены еще два трупа. Полиция рассматривает версию, что трагедия могла произойти с группой нелегальных мигрантов, чья лодка, возможно, потерпела крушение. Тем не менее такой маршрут миграции нехарактерен для района Антальи, что вызывает сомнения в этой версии. Обнаружение трупов без голов может указывать на умышленные действия, а не на несчастный случай. В связи с этим происшествием вспоминают и смерть россиянки Надежды Ярыгиной в Кемере, которая погибла в горах 12 января. Рядом с телом Ярыгиной были обнаружены пустые упаковки снотворного и бутылки из-под алкоголя. Тело погибшей россиянки было доставлено в Россию для проведения повторного вскрытия и организации похорон 16 января. Бывший следователь Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ Вадим Багатурия сообщил в беседе с изданием «Аргументы и факты», что эти события не связаны между собой. Он предположил, что причиной смерти женщины мог стать несчастный случай, а тело мужчины могло быть принесено морем. Тем не менее, для окончательных выводов необходимо дождаться официальных результатов расследования турецких правоохранительных органов, которые пока не делятся информацией о ходе следствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В турецком городе Анталья в течение последней недели на побережье было обнаружено шесть тел, состояние которых указывает на насильственную смерть. URA.RU в материале рассказывает о версиях происходящего. Первый случай был зарегистрирован 17 января, когда на пляже пятизвездочной гостиницы был найден обезглавленный труп в таком состоянии, что нельзя было даже понять — мужчина это или женщина, передает источник «Комсомольской правды». На следующий день трагедия усугубилась обнаружением тела десятилетней девочки. А в районах Ташагыл и Кызылот были найдены еще два трупа. Полиция рассматривает версию, что трагедия могла произойти с группой нелегальных мигрантов, чья лодка, возможно, потерпела крушение. Тем не менее такой маршрут миграции нехарактерен для района Антальи, что вызывает сомнения в этой версии. Обнаружение трупов без голов может указывать на умышленные действия, а не на несчастный случай. В связи с этим происшествием вспоминают и смерть россиянки Надежды Ярыгиной в Кемере, которая погибла в горах 12 января. Рядом с телом Ярыгиной были обнаружены пустые упаковки снотворного и бутылки из-под алкоголя. Тело погибшей россиянки было доставлено в Россию для проведения повторного вскрытия и организации похорон 16 января. Бывший следователь Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ Вадим Багатурия сообщил в беседе с изданием «Аргументы и факты», что эти события не связаны между собой. Он предположил, что причиной смерти женщины мог стать несчастный случай, а тело мужчины могло быть принесено морем. Тем не менее, для окончательных выводов необходимо дождаться официальных результатов расследования турецких правоохранительных органов, которые пока не делятся информацией о ходе следствия.