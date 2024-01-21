Полиция задержала десятки подростков за пьянство на концерте рэпера Baby Melo

21 января 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Полиция задержала 23 подростка на концерте Baby Melo Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники полиции задержали 23 молодых человека за распитие алкоголя и мелкое хулиганство на концерте рэпера Baby Melo (Гога Меладзе). Всех, кроме одного, передали родителям. «В территориальный отдел были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15-18 лет», — сообщили в региональном главке МВД изданию «Подъем». Отмечается, что в полицию поступила жалоба от граждан из-за нецензурных выражений и состояния опьянения молодых людей. По данным издания, после этого на задержанных составили протоколы за распитие алкогольных напитков, появление на людях в пьяном виде и мелкое хулиганство. За одним несовершеннолетним не прибыли родители, его передали в Центр временного содержания, остальных передали родителям. Рэперы Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов) были задержаны в Петербурге во время своего выступления. Предполагалось, что музыкантов увезли в отделение полиции после избиения девушки в клубе, где проходил концерт. Меладзе перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Его отец назвал задержание сына «беспределом». По словам Меладзе-старшего, его сын не сказал ни одного бранного слова на концерте, также родителям не сообщили о его задержании.

Сотрудники полиции задержали 23 молодых человека за распитие алкоголя и мелкое хулиганство на концерте рэпера Baby Melo (Гога Меладзе). Всех, кроме одного, передали родителям. «В территориальный отдел были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15-18 лет», — сообщили в региональном главке МВД изданию «Подъем». Отмечается, что в полицию поступила жалоба от граждан из-за нецензурных выражений и состояния опьянения молодых людей. По данным издания, после этого на задержанных составили протоколы за распитие алкогольных напитков, появление на людях в пьяном виде и мелкое хулиганство. За одним несовершеннолетним не прибыли родители, его передали в Центр временного содержания, остальных передали родителям. Рэперы Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов) были задержаны в Петербурге во время своего выступления. Предполагалось, что музыкантов увезли в отделение полиции после избиения девушки в клубе, где проходил концерт. Меладзе перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Его отец назвал задержание сына «беспределом». По словам Меладзе-старшего, его сын не сказал ни одного бранного слова на концерте, также родителям не сообщили о его задержании.