МИД РФ обратился к другим странам после обстрела Донецка

МИД РФ призвал страны осудить обстрел Донецка ВСУ
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Повседневная жизнь. Москва, мид, здание, министерство иностранных дел
В МИД РФ осудили удар по населению Донецка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия призвала другие страны осудить обстрел Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом заявили в МИД РФ. Ранее при ударе по рынку в городе погибли 25 человек.

«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта», — говорится в заявлении МИД РФ. Там добавили, что молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям. В МИД РФ осудили удар по населению.

ВСУ 21 января устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводило всю актуальную информацию о случившемся.

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Россия призвала другие страны осудить обстрел Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом заявили в МИД РФ. Ранее при ударе по рынку в городе погибли 25 человек. «Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта», — говорится в заявлении МИД РФ. Там добавили, что молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям. В МИД РФ осудили удар по населению. ВСУ 21 января устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводило всю актуальную информацию о случившемся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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