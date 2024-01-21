МИД РФ обратился к другим странам после обстрела Донецка

Россия призвала другие страны осудить обстрел Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом заявили в МИД РФ. Ранее при ударе по рынку в городе погибли 25 человек.
«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта», — говорится в заявлении МИД РФ. Там добавили, что молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям. В МИД РФ осудили удар по населению.
ВСУ 21 января устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводило всю актуальную информацию о случившемся.
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