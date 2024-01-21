Политика МИД РФ обратился к другим странам после обстрела Донецка МИД РФ призвал страны осудить обстрел Донецка ВСУ 21 января 2024 в 17:40 Размер текста - 17 + В МИД РФ осудили удар по населению Донецка Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия призвала другие страны осудить обстрел Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом заявили в МИД РФ. Ранее при ударе по рынку в городе погибли 25 человек. «Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта», — говорится в заявлении МИД РФ. Там добавили, что молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям. В МИД РФ осудили удар по населению. ВСУ 21 января устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводило всю актуальную информацию о случившемся. Россия призвала другие страны осудить обстрел Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом заявили в МИД РФ. Ранее при ударе по рынку в городе погибли 25 человек. «Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта», — говорится в заявлении МИД РФ. Там добавили, что молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям. В МИД РФ осудили удар по населению. ВСУ 21 января устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводило всю актуальную информацию о случившемся. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям