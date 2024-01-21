Росавиация: четыре человека выжили при крушении самолета в Афганистане

Судьба двоих человек неизвестна, передает Росавиация
При крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить, судьба двоих неизвестна. Об этом сообщили в Росавиации.
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«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно — четыре живы», — сообщило ведомство в telegram-канале. По информации Росавиации, судьба двоих пассажиров неизвестна.
21 января бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры-россияне, разбился на северо-востоке Афганистана в горах. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. СМИ сообщали о погибших.
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