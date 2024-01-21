Росавиация: четыре человека выжили при крушении самолета в Афганистане

21 января 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Судьба двоих человек неизвестна, передает Росавиация Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту При крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить, судьба двоих неизвестна. Об этом сообщили в Росавиации. Новость по теме Что известно о российском самолете, разбившемся в Афганистане «Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно — четыре живы», — сообщило ведомство в telegram-канале. По информации Росавиации, судьба двоих пассажиров неизвестна. 21 января бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры-россияне, разбился на северо-востоке Афганистана в горах. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. СМИ сообщали о погибших.

При крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить, судьба двоих неизвестна. Об этом сообщили в Росавиации. «Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно — четыре живы», — сообщило ведомство в telegram-канале. По информации Росавиации, судьба двоих пассажиров неизвестна. 21 января бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры-россияне, разбился на северо-востоке Афганистана в горах. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. СМИ сообщали о погибших.