Росавиация: четыре человека выжили при крушении самолета в Афганистане

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, салон, иллюминаторы, самолет, т
Судьба двоих человек неизвестна, передает Росавиация Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

При крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить, судьба двоих неизвестна. Об этом сообщили в Росавиации.

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«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно — четыре живы», — сообщило ведомство в telegram-канале. По информации Росавиации, судьба двоих пассажиров неизвестна.

21 января бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры-россияне, разбился на северо-востоке Афганистана в горах. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. СМИ сообщали о погибших.

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При крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить, судьба двоих неизвестна. Об этом сообщили в Росавиации. «Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно — четыре живы», — сообщило ведомство в telegram-канале. По информации Росавиации, судьба двоих пассажиров неизвестна. 21 января бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры-россияне, разбился на северо-востоке Афганистана в горах. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. СМИ сообщали о погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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