Ивлеева впервые высказалась о новых регионах РФ

Ивлеева назвала обстрел Донецка чудовищной трагедией
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Ночной Донецк. ДНР, донбасс, донецк, банер
Анастасия Ивлеева назвала чудовищной трагедией обстрел Донецка Фото:
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Блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала пост, где высказалась об обстреле Донецка, который устроили бойцы ВСУ 21 января. Это ее первое заявление о новых российских регионах. Ивлеева назвала атаку ВСУ чудовищной трагедией.

«Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала Ивлеева. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, 20 ранены.

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Блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала пост, где высказалась об обстреле Донецка, который устроили бойцы ВСУ 21 января. Это ее первое заявление о новых российских регионах. Ивлеева назвала атаку ВСУ чудовищной трагедией. «Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала Ивлеева. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, 20 ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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