Ивлеева впервые высказалась о новых регионах РФ

Анастасия Ивлеева назвала чудовищной трагедией обстрел Донецка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала пост, где высказалась об обстреле Донецка, который устроили бойцы ВСУ 21 января. Это ее первое заявление о новых российских регионах. Ивлеева назвала атаку ВСУ чудовищной трагедией.
«Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала Ивлеева. Заявление она опубликовала в своем
Ранее сообщалось, что ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, 20 ранены.
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