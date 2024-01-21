Ивлеева впервые высказалась о новых регионах РФ

Ивлеева назвала обстрел Донецка чудовищной трагедией

21 января 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева назвала чудовищной трагедией обстрел Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала пост, где высказалась об обстреле Донецка, который устроили бойцы ВСУ 21 января. Это ее первое заявление о новых российских регионах. Ивлеева назвала атаку ВСУ чудовищной трагедией. «Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала Ивлеева. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, 20 ранены.

Блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала пост, где высказалась об обстреле Донецка, который устроили бойцы ВСУ 21 января. Это ее первое заявление о новых российских регионах. Ивлеева назвала атаку ВСУ чудовищной трагедией. «Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала Ивлеева. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, 20 ранены.